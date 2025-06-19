"За Кобзоном дорога!" Как украинцы "поздравляют" Ани Лорак с паспортом России

Сама певица пока публично никак не комментирует свой новый статус

Украинская певица Ани Лорак, которая второй раз вышла замуж, давно продалась за кровавые рубли, выпускает новые песни и молчит о войне. А в этом месяце, как стало известно, предательница получила российское гражданство.

"Телеграф" решил выяснить, как украинцы "поздравляют" исполнительницу Ани Лорак с новым паспортом. Также мы узнали некоторые детали о новом статусе запроданки.

Ани Лорак получила российский паспорт — реакция украинцев

О том, что Ани Лорак (Каролина Куек) официально стала гражданкой России сообщило одно из пропагандистских агентств. Документ певица получила 9 июня 2025 года. В источнике сказано, что Лорак не меняла свои личные данные и продолжает жить в России и развивать свою карьеру.

Ани Лорак получила российский паспорт

Информация, что предательница подала документы на смену гражданства, стала известна еще в марте прошлого года. Несмотря на молчание касательно войны, Ани Лорак демонстрирует свою поддержку России, она продолжает выступать на концертах, выпускает новые песни и живет беззаботной жизнью пока ее страну обстреливают ракетами и БПЛА.

Ани Лорак молчит о войне

В сети украинцы "горячо поздравляют" Ани Лорак с российским паспортом. Многие отправляют ее вслед за русским кораблем, отмечая, что Украина не потеряла артистку, а вот артистка таким выбором потеряла остатки своей чести и уважения. Не забыли украинцы вспомнить и Кобзона.

Пользователи отмечают, что это не велика потеря для Украины, потому что в нашей стране много достойных артистов.

Украинцы также шутят, что теперь Ани Лорак можно отправить на фронт в качестве окопной жены. Некоторые призывают лишить ее наград, поскольку Ани Лорак свой звездный путь начинала в Украине и была весьма популярной.

"Телеграф" писал ранее, могут ли Лорак, Повалий, Тодоренко и другие вернуться в Украину? Пограничники дали ответ.