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"За Кобзоном дорога!" Как украинцы "поздравляют" Ани Лорак с паспортом России

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
Украинцы отреагировали на получение гражданства РФ певицей Ани Лорак Новость обновлена 19 июня 2025, 12:04
Украинцы отреагировали на получение гражданства РФ певицей Ани Лорак. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сама певица пока публично никак не комментирует свой новый статус

Украинская певица Ани Лорак, которая второй раз вышла замуж, давно продалась за кровавые рубли, выпускает новые песни и молчит о войне. А в этом месяце, как стало известно, предательница получила российское гражданство.

"Телеграф" решил выяснить, как украинцы "поздравляют" исполнительницу Ани Лорак с новым паспортом. Также мы узнали некоторые детали о новом статусе запроданки.

Ани Лорак получила российский паспорт — реакция украинцев

О том, что Ани Лорак (Каролина Куек) официально стала гражданкой России сообщило одно из пропагандистских агентств. Документ певица получила 9 июня 2025 года. В источнике сказано, что Лорак не меняла свои личные данные и продолжает жить в России и развивать свою карьеру.

Ани Лорак
Ани Лорак получила российский паспорт

Информация, что предательница подала документы на смену гражданства, стала известна еще в марте прошлого года. Несмотря на молчание касательно войны, Ани Лорак демонстрирует свою поддержку России, она продолжает выступать на концертах, выпускает новые песни и живет беззаботной жизнью пока ее страну обстреливают ракетами и БПЛА.

Ани Лорак
Ани Лорак молчит о войне

В сети украинцы "горячо поздравляют" Ани Лорак с российским паспортом. Многие отправляют ее вслед за русским кораблем, отмечая, что Украина не потеряла артистку, а вот артистка таким выбором потеряла остатки своей чести и уважения. Не забыли украинцы вспомнить и Кобзона.

Пользователи отмечают, что это не велика потеря для Украины, потому что в нашей стране много достойных артистов.

Украинцы также шутят, что теперь Ани Лорак можно отправить на фронт в качестве окопной жены. Некоторые призывают лишить ее наград, поскольку Ани Лорак свой звездный путь начинала в Украине и была весьма популярной.

"Телеграф" писал ранее, могут ли Лорак, Повалий, Тодоренко и другие вернуться в Украину? Пограничники дали ответ.

Теги:
#Ани Лорак #Певица #Российский паспорт