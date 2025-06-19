"За Кобзоном дорога!" Як українці "вітають" Ані Лорак з паспортом Росії

Сама співачка поки що публічно ніяк не коментує свій новий статус

Українська співачка Ані Лорак, яка вдруге вийшла заміж, давно продалася за криваві рублі, випускає нові пісні та мовчить про війну. А цього місяця, як стало відомо, зрадниця отримала російське громадянство.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як українці "вітають" виконавицю Ані Лорак з новим паспортом. Також ми дізналися деякі деталі про новий статус запроданки.

Ані Лорак отримала російський паспорт – реакція українців

Про те, що Ані Лорак (Кароліна Куєк) офіційно стала громадянкою Росії, повідомило одне з пропагандистських агентств. Документ співачка отримала 9 червня 2025 року. У джерелі сказано, що Лорак не змінювала свої особисті дані та продовжує жити в Росії та розвивати свою кар’єру.

Ані Лорак отримала російський паспорт

Інформацію, що зрадниця подала документи на зміну громадянства, стала відома ще в березні минулого року. Попри мовчання щодо війни, Ані Лорак демонструє свою підтримку Росії, вона продовжує виступати на концертах, випускає нові пісні та живе безтурботним життям доки її країну обстрілюють ракетами та БПЛА.

Ані Лорак мовчить про війну

У мережі українці "гаряче вітають" Ані Лорак з російським паспортом. Багато хто відправляє її слідом за російським кораблем, зазначаючи, що Україна не втратила артистку, а ось артистка таким вибором втратила залишки своєї честі та поваги. Не забули українці згадати й Кобзона.

Користувачі зазначають, що це не є великою втратою для України, тому що в нашій країні багато гідних артистів.

Українці також жартують, що тепер Ані Лорак можна відправити на фронт як окопну дружину. Дехто закликає позбавити її нагород, оскільки Ані Лорак свій зірковий шлях розпочинала в Україні та була дуже популярною.

"Телеграф" писав раніше, чи можуть Лорак, Повалій, Тодоренко та інші повернутися до України? Прикордонники дали відповідь.