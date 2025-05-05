Чи можуть Лорак, Повалій, Тодоренко та інші повернутися до України? Прикордонники дали відповідь

Чи можуть артисти-зрадники перетнути кордон України?

Деякі українські артисти та телеведучі обрали будувати кар’єру у ворожій Росії не лише після 2014 року, а й навіть після 2022-го, коли розпочалася повномасштабна війна. Серед найвідоміших артистів-зрадників — Ані Лорак, Таїсія Повалій, Регіна Тодоренко та інші. І якщо більшість із них просто мовчать про війну, то Повалій, наприклад, стала рупором російської пропаганди.

Як відомо, проти українських артистів-зрадників указом президента Зеленського було запроваджено економічні санкції РНБО. У списку підсанкційних артистів не лише Лорак та Повалій, а й Оксана Марченко, Регіна Тодоренко, Сніжана Єгорова, Ганна Сєдокова. Проте цікаво, а чи зможуть ці відомі люди перетнути кордон України, якщо раптом захочуть повернутися?

"Телеграф" звернувся з відповідним запитом до Державної прикордонної служби України. Ми запитали, чи заборонено в’їзд в Україну переліченим вище артистам і якщо так, то на який термін. Також поцікавилися, яких заходів буде вжито, якщо артисти-зрадники зроблять спробу перетнути кордон з Україною.

Що відповіла Держприкордонслужба на запит "Телеграфа"?

"У відповідь на перше, друге питання повідомляємо, що надання даних про перебування в Державній прикордонній службі України на виконанні доручень уповноважених державних органів про осіб, яким заборонено в’їзд на територію України, здійснюється з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації.

Відповідно до частини другої статті 21 Закону України "Про інформацію" інформація про фізичну особу є конфіденційною, а тому відповідно до частини першої статті 21 цього ж закону є інформацією з обмеженим доступом", — йдеться у листі Держприкордонслужби.

Іншими словами, у задоволенні запиту щодо першого та другого питання "Телеграфу" відмовили, посилаючись на те, що інформація про артистів-зрадників та їхнє право на в’їзд в Україну є конфіденційною.

Проте у відомстві також заявили, що всі громадяни України мають право в’їжджати на територію України. А ось заходи, які можуть бути вжиті щодо тих чи інших осіб, залежатимуть від доручень інших органів державної влади — судів, правоохоронних органів чи інших державних установ. Усі ці заходи передбачені у законодавстві України.

"У разі надходження до Адміністрації Держприкордонслужби такого доручення відповідно до Порядку, в пунктах пропуску через державний кордон уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України під час проведення перевірки документів особи на право в’їзду в Україну або виїзду з України буде вжито всіх заходів, передбачених законодавством", — додали в Держприкордонслужбі.

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