Могут ли Лорак, Повалий, Тодоренко и другие вернуться в Украину? Пограничники дали ответ

Могут ли артисты-предатели пересечь границу Украины?

Некоторые украинские артисты и телеведущие выбрали строить карьеру во вражеской России не только после 2014 года, но даже после 2022-го, когда началась полномасштабная война. Среди самых известных артистов-предателей — Ани Лорак, Таисия Повалий, Регина Тодоренко, Анна Седокова и другие. И если большинство из них просто молчат о войне, то Повалий, например, стала рупором российской пропаганды.

Как известно, против украинских артистов-предателей указом президента Зеленского были введены экономические санкции РНБО. В списке подсанкционных артистов не только Лорак и Повалий, но и Оксана Марченко, Регина Тодоренко, Снежана Егорова, Анна Седокова. Однако интересно, а смогут ли эти известные люди пересечь границу Украины, если вдруг захотят вернуться?

"Телеграф" обратился с соответствующим запросом в Государственную пограничную службу Украины. Мы спросили, запрещен ли въезд в Украину вышеперечисленным артистам и если да, то на какой срок. Также поинтересовались, какие меры будут приняты, если артисты-предали сделают попытку пересечь границу с Украиной.

Что ответила Госпогранслужба на запрос "Телеграфа"?

"В ответ на первый и второй вопрос сообщаем, что предоставление данных о пребывании в Государственной пограничной службе Украины на выполнении поручений уполномоченных государственных органов о лицах, которым запрещен въезд на территорию Украины, осуществляется с учетом требований законодательства в сфере защиты информации.

В соответствии с частью второй статьи 21 Закона Украины "Об информации" информация о физическом лице является конфиденциальной, а потому в соответствии с частью первой статьи 21 этого же закона является информацией с ограниченным доступом", — говорится в письме Госпогранслужбы.

Иными словами, в удовлетворении запроса по первому и второму вопросу "Телеграфу" отказали, ссылаясь на то, что информация об артистах предателях и их праве на въезд в Украину является конфиденциальной.

Однако, в ведомстве также заявили, что все граждане Украины имеют право въезжать на территорию Украины. А вот меры, которые могут быть приняты относительно тех или иных личностей, будут зависеть от поручений других органов государственной власти — судов, правоохранительных органов или других госучреждений. Все эти меры предусмотрены в законодательстве Украины.

"В случае поступления в Администрацию Госпогранслужбы такого поручения в соответствии с Порядком, в пунктах пропуска через государственную границу уполномоченными должностными лицами Государственной пограничной службы Украины во время проведения проверки документов лица на право въезда в Украину или выезда из Украины будут приняты все меры, предусмотренные законодательством", — добавили в Госпогранслужбе.

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