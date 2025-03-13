Предательница Ани Лорак вышла замуж за африканского шамана: что известно про ее второго мужа (фото)

Певица стала женой испанского инструктора по йоге

Российская певица с украинскими корнями Ани Лорак, которая когда-то получила звание Народной артистки Украины, второй раз вышла замуж. Избранником певицы стал испанский инструктор по йоге, актер и модель, таролог Исаак Виджраку. Мужчина сделал предложение артистке на ее день рождение — осенью 2024 года. А теперь стало известно, что они устроили тайную свадьбу на Мальдивах.

"Телеграф" расскажет, что известно о новоиспеченном муже Ани Лорак и о том, как развивались их отношения.

Лорак и ее вторая свадьба — что известно

В 2019 году после 10 лет официального брака и рождения дочери певица Ани Лорак развелась со своим турецким мужем Муратом Налчаджиоглу. Он остался в Киеве, а она еще более стремительно строила карьеру в российском шоу-бизнесе. В 2023 году стало известно что Лорак, которая получила российский паспорт, начала отношения с испанцем Исааком Виджраку.

Певица время от времени публиковала в соцсетях милые фото с возлюбленным, устраивала с ним романтические фотосессии и показывала, что он хорошо ладит с ее дочерью от предыдущего брака Софией. А уже в сентябре 2024 года в день рождения Лорак избранник сделал ей предложение руки и сердца, и конечно же, певица согласилась.

А уже 13 марта 2025 года в российских пабликах распространили свадебные фото Ани Лорак и Исаака Виджраку. Оказалось, что они устроили торжество на двоих на Мальдивах еще 14 февраля — на День влюбленных. На снимках можно заметить, что артистка второй раз надела белое свадебное платье весьма откровенного фасона, ее избранник тоже был во всем белом.

Отметим, что после того, как инструктор по йоге сделал предложение певице, она в интервью российскому журналу "ОК" призналась, что больше не хочет пышных свадеб.

"У меня уже был опыт свадьбы на 200 человек, больше половины из них потом даже не вспомнили, что находились там. Многие люди тогда оказались на свадьбе "певицы Ани Лорак", и для них это было важнее всего остального. Поэтому в этот раз хотелось искренности, интимности и ощущения настоящего, только для себя", — рассказала тогда Лорак, и как видно, воплотила свою мечту.

Что известно про Исаака Виджраку?

Исаак Виджраку родился в Барселоне 27 декабря 1977 года. Его мама была из Каталонии, а отец родом из африканской республики Того. Сам чаще называет себя потомком африканских шаманов, чем испанцем.

Известно, что он вырос в многодетной семье, с 16 лет переехал в Лондон и хватался за любую работу, даже не зная английского языка. Исаак мечтал покорить Голливуд, однако первые съемки в кино разочаровали его в актерской карьере. Также он пробовал себя в роли модели, даже победил на испанском конкурсе красоты.

Однако карьеру построил в совершенно другой сфере. После модельного и актерского бизнеса он в какой-то момент заинтересовался нетрадиционной медициной и духовными практиками. Общение с гуру вдохновило его на "прикосновения к душам других людей".

Со временем Исаак Виджраку поселился на Ибице и сформировал собственную методику "лечения" людей, которая включает в себя йогу, массаж, дыхательную гимнастику, нумерологию и хиромантию. Известно также, что новоиспеченный муж Лорак работает с картами Таро и своими руками изготавливает талисманы для улучшения кармы, которые продает под брендом Numegy.

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