После интерната в роскошные хоромы: как выглядит элитный особняк Ани Лорак в Подмосковье (фото)
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Стоимость такого особняка может достигать 4-5 миллионов долларов
Известная певица Ани Лорак, которая получила российский паспорт и выбрала жить и строить карьеру в России несмотря на войну, давно прослыла предательницей и запроданкой. Артистка уже давно поселилась в Подмосковье, купив себе роскошный дом в элитном посёлке Agalarov Estate.
"Телеграф" расскажет, как выглядят хоромы под Москвой, в которых теперь живет уроженка Черновцов и воспитанница специализированного интерната Ани Лорак.
Ани Лорак — от интернета к роскошным хоромам в Подмосковье
Ани Лорак — родилась в бедной многодетной семье в Черновцах. Из-за тяжелого материального положения мать вынуждена была отдать девочку в интернат, где ее хотя бы кормили. Однако от нее не отказались и наведывали в этом месте.
После того, как талантливую 14-летнюю Каролину Куек заметил известный продюсер Юрий Фалеса, ее жизнь круто изменилась. Он стал ее первым мужчиной и продюсером, который подарил билет в мир шоу-бизнеса.
Со временем и нарастанием популярности Ани Лорак направила свой творческий путь на покорение Москвы. И ей это удалось. Талантливая и эффектная певица со временем полностью перебралась в Россию и начала играть по правилам российского шоу-бизнеса, предав Украину и украинских поклонников ее творчества. Уже во время полномасштабной войны Ани Лорак получила российский паспорт.
Но еще до этого певица начала обустраивать свою жизнь в РФ, приобретя роскошный особняк в элитном посёлке Agalarov Estate. В нем она жила вместе с дочерью Софией после развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.
И надо сказать, что ее роскошный дом поражает не только своим видом и интерьером, но и стоимостью. Недвижимость Ани Лорак в подмосковном поселке оценивают в 4-5 миллионов долларов.
А как выглядит этот особняк снаружи в внутри можно увидеть на фото, которые сама Ани Лорак публикует в Instagram. Здесь и дизайнерский ремонт, и камин, и выгодная планировка и дорогая мебель. В доме много света и пространства, он выглядит по-настоящему роскошно и уютно.
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