Была молодая и связалась с Киркоровым: за что Лорак получила звание Народной артистки Украины и когда это было

Певица после начала полномасштабной войны потеряла звание Народной артистки Украины

Ани Лорак — известная российская певица украинского происхождения, которая имеет элитный особняк в Подмосковье, уже однозначно выбрала российскую сторону и получила славу предательницы и запроданки. До недавнего времени певица имела звание Народной артистки Украины, но не все знают, за что она его получила.

"Телеграф" расскажет, когда и за какие заслуги Ани Лорак получила почетное звание Народной артистки Украины и когда лишилась его.

Ани Лорак — Евровидение и звание Народной артистки

Певица Ани Лорак пела едва ли не с детства и уже с подросткового возраста начала строить сценическую карьеру. И в 2008 году, когда ей было 30 лет, она поехала представлять Украину на Евровидении. В то время Лорак связалась с российским артистом Киркоровым — именно он был продюсером ее выступления на песенном конкурсе и также соавтором ее песни Shady Lady.

Ани Лорак. Фото: Getty Images

Как известно, тогда, в 2008 году в сербском Белграде Ани Лорак заняла второе место на "Евровидении". По результатам официального голосования ее песня и номер набрала 230 очков. Она также вошла в тройку журналистских симпатий на этом конкурсе вместе со Швецией и Данией.

После такого успешного выступления на "Евровидении 2008" Ани Лорак получила звание Народной артистки Украины. Поздравлял певицу лично президент Украины — Виктор Ющенко, а рядом с ней был ее продюсер Филипп Киркоров.

Ани Лорак и Виктор Ющенко. Фото: Getty Images

Ани Лорак носила звание Народной артистки Украины аж до ноября 2024 года. Даже после 2014 года, когда Россия начала оккупировать украинские территории, певица активно строила карьеру на российском музыкальном рынке. В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение, Лорак не осудила войну. Более того, она осталась жить и зарабатывать в России, а к тому же получила российское гражданство.

Филипп Киркоров, Ани Лорак, Виктор Ющенко. Фото: Getty Images

В ноябре 2024 года президент Зеленский своим указом лишил Ани Лорак и некоторых других артистов-путинистов звания Народных артистов Украины. Кроме того, против Ани Лорак введены персональные санкции в Украине.

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