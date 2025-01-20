В автомобиле путиниста Гоши Куценко нашли тело зарезанной женщины: что известно

Авто стояло открытым, когда в нем обнаружили тело женщины

В автомобиле "Запорожец", который зарегистрирован на российского актера-путиниста Гошу Куценко, нашли тело зарезанной женщины. Машина стояла припаркованной во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в Москве и была незакрытой.

Как пишут российские паблики со ссылкой на следственный комитет, прохожие заметили тело женщины в машине и вызвали правоохранителей. На месте эксперты установили, что женщина умерла в ночь с 18 на 19 января от ножевых ранений. Рядом с ее телом в салоне машины нашли использованные презервативы. Личность убитой женщины пока не идентифицирована, на вид ей 30-35 лет.

Подозреваемый в убийстве был задержан полицией. Им оказался 30-летний безработный Альберт Абдуллин из Казани, который имеет судимости по статьям убийство, изнасилование, разбой, кража, оскорбление представителя власти, угроза убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Что касается "Запорожца", то известно, что он уже некоторое время стоял брошенным, а его двери были открыты. Гоша Куценко купил этот автомобиль в 2019 году и катался на нем три сезона. Как признавался ранее актер, это была дань его ностальгии. При этом "Запорожец" был не простой, а тюнингованный — с автоматической коробкой передач и кондиционером.

Гоша Куценко. Фото: Getty Images

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