Залишається жити в Україні? Як виглядає мама запроданки Ані Лорак, яка віддала її в інтернат

Співачка не часто показує маму в соцмережах і не розповідає про неї

Ані Лорак — популярна російська співачка з українським корінням, яка вважає за краще мовчати про війну і вирішила залишитися в Росії після повномасштабного вторгнення. Подейкували, що артистка вже отримала російський паспорт і, ймовірно, закрила собі шлях назад в Україну. А ось її мама, швидше за все, залишається жити у Чернівцях, доки донька заробляє криваві рублі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про маму Ані Лорак Жанну Лінькову, яка в дитинстві віддала співачку в інтернат.

Ані Лорак зрадила Україну та будує кар’єру в Росії

Мама Ані Лорак – що про неї відомо?

Ані Лорак (справжнє ім’я Кароліна Куєк) народилася у невеликому місті Кіцмань Чернівецької області. Її мама Жанна Лінькова тричі була заміжня і народила чотирьох дітей: доньку Кароліну та трьох синів — Сергія, Ігоря та Андрія. Жили вони бідно у маленькому будинку. А батько Лорак пішов від матері ще до народження доньки.

Ані Лорак із мамою Жанною Ліньковою у дитинстві

Коли народився наймолодший син Жанна Лінькова ухвалила непросте рішення — віддати Кароліну та Сергія до інтернату. Там дітей хоча б нормально годували, а сама Жанна часто відвідувала. Це було вимушене рішення, оскільки жінка працювала диктором Чернівецького обласного радіо та телебачення, мало бувала вдома і не в змозі була прогодувати чотирьох дітей одночасно.

Лорак в молодості з мамою та батьком

Сама Ані Лорак у своїх інтерв’ю не приховувала тяжке дитинство в інтернаті. Проте стверджувала, що не ображається на маму і розуміє її рішення так вчинити. Співачка рідко показує Жанну Лінькову в соцмережах, проте з тих постів, що є, можна припустити, що вони у гарних відносинах. Крім того, Лорак увесь час, коли почала заробляти, допомагає мамі грошима та зробила їй ремонт у квартирі.

Ані Лорак із мамою Жанною та дочкою Софією

Де зараз Жанна Лінькова невідомо. Ймовірно, вона залишається жити у Чернівцях, навіть під час війни. Або ж, якщо Лорак забрала її до себе, то ретельно це приховує від публіки.

Ані Лорак із мамою Жанною Ліньковою

Ані Лорак із мамою Жанною Ліньковою

Раніше "Телеграф" розповідав, що зрадниця Седокова може опинитися у в’язниці. Це пов’язано зі смертю її ексчоловіка.