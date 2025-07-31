Залишається жити в Україні? Як виглядає мама запроданки Ані Лорак, яка віддала її в інтернат
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Співачка не часто показує маму в соцмережах і не розповідає про неї
Ані Лорак — популярна російська співачка з українським корінням, яка вважає за краще мовчати про війну і вирішила залишитися в Росії після повномасштабного вторгнення. Подейкували, що артистка вже отримала російський паспорт і, ймовірно, закрила собі шлях назад в Україну. А ось її мама, швидше за все, залишається жити у Чернівцях, доки донька заробляє криваві рублі.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про маму Ані Лорак Жанну Лінькову, яка в дитинстві віддала співачку в інтернат.
Мама Ані Лорак – що про неї відомо?
Ані Лорак (справжнє ім’я Кароліна Куєк) народилася у невеликому місті Кіцмань Чернівецької області. Її мама Жанна Лінькова тричі була заміжня і народила чотирьох дітей: доньку Кароліну та трьох синів — Сергія, Ігоря та Андрія. Жили вони бідно у маленькому будинку. А батько Лорак пішов від матері ще до народження доньки.
Коли народився наймолодший син Жанна Лінькова ухвалила непросте рішення — віддати Кароліну та Сергія до інтернату. Там дітей хоча б нормально годували, а сама Жанна часто відвідувала. Це було вимушене рішення, оскільки жінка працювала диктором Чернівецького обласного радіо та телебачення, мало бувала вдома і не в змозі була прогодувати чотирьох дітей одночасно.
Сама Ані Лорак у своїх інтерв’ю не приховувала тяжке дитинство в інтернаті. Проте стверджувала, що не ображається на маму і розуміє її рішення так вчинити. Співачка рідко показує Жанну Лінькову в соцмережах, проте з тих постів, що є, можна припустити, що вони у гарних відносинах. Крім того, Лорак увесь час, коли почала заробляти, допомагає мамі грошима та зробила їй ремонт у квартирі.
Де зараз Жанна Лінькова невідомо. Ймовірно, вона залишається жити у Чернівцях, навіть під час війни. Або ж, якщо Лорак забрала її до себе, то ретельно це приховує від публіки.
Раніше "Телеграф" розповідав, що зрадниця Седокова може опинитися у в’язниці. Це пов’язано зі смертю її ексчоловіка.