Лорак странно заговорила о "сексуальности" 14-летней дочери: как изменилась девочка и была ли пластика (фото)

Последние годы Софию неустанно критикуют в сети

Скандальная певица и предательница Украины Ани Лорак странно высказалась о сексуальности своей несовершеннолетней дочери. Софии Налчаджиоглу сейчас 14 лет.

Что нужно знать:

Ани Лорак публично обсудила "сексуальность" своей дочери

14-детняя девочка хочет выглядеть взрослее и примеряет облегающую одежду

Подростковые фото Софии вызывают слухи о ее пластике

На днях исполнительница заявила в интервью росСМИ, что ее единственная дочь хочет выглядеть взрослее, поэтому пробует для себя облегающую одежду. Кроме этого, Лорак публично заговорила о "сексуальности" несовершеннолетней девочки.

Сейчас уже, конечно, она взрослеет, ей нравятся силуэтные наряды, потому что девочка хочет выглядеть сексуально. Нравятся женственные образы, потому что переходный возраст заявила Лорак

Как сейчас выглядит София и была ли пластика

С раннего детства София привлекала к себе внимание публики, а ее внешность со временем претерпела заметные изменения. В детстве она была пухлой девочкой с темными волосами и выразительными глазами.

С годами ее внешность менялась: лицо стало более худым, волосы — прямыми и светлее по оттенку. Особенно перемены стали заметны в возрасте 12-13 лет, когда София активно начала вести социальные сети и публиковать свои снимки. Не обошлось и без критики: часть пользователей высказывала мнения насчет возможных пластических операций, хотя официального подтверждения этому нет. Среди поклонников Лорак ходили слухи, что девочка могла сделать пластику носа.

София Налчаджиоглу София Налчаджиоглу

Напомним, что отцом девочки является турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который состоял в браке с Ани Лорак с 2009 по 2019 год. После развода София осталась жить с мамой в России, а с отцом встречается время от времени за границей.