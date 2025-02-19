Знайшли мертвою в автомобілі: як виглядає могила дочки Джигарханяна і від чого вона загинула у 23 роки

У Джигарханяна з донькою були складні стосунки, але актор її дуже любив.

Радянський актор Армен Джигарханян пішов із життя у 2020 році й був похований поряд з єдиною дочкою Оленою. Дівчина трагічно загинула у 23 роки й для зіркового батька це був тяжкий удар.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила дочки Армена Джигарханяна і за яких обставин вона загинула. Ми дізналися про деякі факти її біографії.

Що відомо про дочку Армена Джигарханяна

Єдину доньку зірці СРСР Армену Джигарханяну народила його перша дружина Алла Вановська. Спадкоємицю назвали Олена на честь матері радянського актора. Через два роки перша дружина Джигарханяна померла, оскільки страждала на генетичну хворобу, що називається "хорея Хантінгтона".

Дочка також успадкувала цю недугу, яка позначалася на її психологічному здоров’ї, але з’ясувалося це вже в зрілому віці. Армен незабаром одружився вдруге і забрав дочку в нову сім’ю, але їхні стосунки були складними, оскільки Олена мала досить істеричний характер.

Армен Джигарханян з дочкою, дружиною та пасинком

Вона довго не могла визначитися з професією, але вирішила піти стопами батьків і стати актрисою. Джигарханян підтримав спадкоємицю, допомагав їй, влаштував у театр, попри те, що вона хамила йому при людях, принижувала та постійно вимагала грошей.

Щобільше, Олена любила зустрічатися з одруженими чоловіками. Від одного з них вона завагітніла, але коханець не збирався йти з родини. Джигарханян про це дізнався і навіть допоміг дочці влаштувати аборт, намагаючись її у всьому підтримувати.

Дочка Армена Джигарханяна

Від чого померла дочка Джигарханяна і як виглядає її могила

Спадкоємиця радянського актора не вчилася на своїх помилках і незабаром знову закрутила роман з одруженим чоловіком. Джигарханян вибір доньки не схвалив і був різким у висловлюваннях щодо нового залицяльника Олени.

Олена Джигарханян (у чорному гольфі)

Пара в засмучених почуттях пішла з батьківського будинку і вирішила переночувати в машині в гаражі. На вулиці був мороз, тож закохані увімкнули двигун, щоб зігрітися. Проте вранці доньку Джигарханяна та її коханця знайшли без ознак життя, вони отруїлися чадним газом. Чи було це самогубство, чи нещасний випадок — залишається загадкою.

Батьки коханого Олени хотіли поховати їх разом, але актор висловився проти такого рішення. Спадкоємиця радянського актора спочиває на Ваганьківському цвинтарі й зірковий батько встановив їй гарний мармуровий пам’ятник.

Олена трагічно померла у 23 роки

Його робив на особисте замовлення з особливого сорту червоного мармуру один із київських скульпторів. На скульптурі висічено обличчя дівчини.

Могила Олени Джигарханян

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила сина актора Пєвцова і що з ним сталося. Молодий чоловік загинув на очах в онука Пугачової.