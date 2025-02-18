Тіло знайшли через три місяці: що відомо про загадкову смерть радянської акторки Віри Івлєвої і як виглядає її могила

Актриса загинула за загадкових обставин

Віра Івлєва — відома радянська актриса театру та кіно, яка прославилася епізодичними ролями у кількох десятках фільмів. Глядачі добре пам’ятають Віру як виконавицю ролі Фіми Собак у фільмі "12 стільців". Проте її доля склалася трагічно, а смерть була дуже загадковою.

"Телеграф" розповість, що відомо про життя та смерть Віри Івлєвої, і як виглядає її могила, яка багато років була занедбаною.

Віра Івлєва — що про неї відомо

Віра Івлєва — відома радянська актриса театру та кіно. Вона народилася 18 вересня 1943 року у Москві. Актриса закінчила Вище театральне училище ім. Щепкіна і виявляла яскравий комічний талант. У 1973 році Віру Івлєву прийняли до театральної трупи "Ленкома", де вона пропрацювала все життя.

Також Віра періодично знімалася у кіно, найчастіше в епізодичних ролях. Найзнаковішою для її кар’єри була роль Фіми Собак у "12 стільцях". А всього на її рахунку було близько 60 ролей у різних кінопроектах.

Під кінець 90-х справи у театрі, де працювала Віра Івлєва, пішли не дуже добре, скоротилося фінансування. Їй залишалося близько року до пенсії і її перевели на договірну систему роботи та оплати. Після цього у житті актриси почалася "чорна смуга". Її двічі збивала машина, загострилися хронічні хвороби.

У січні 1999 року Віра Івлєва пішла до церкви на сповідь, вийшла звідти і просто зникла. Її тіло знайшли через три місяці в кучугурі — у березні, коли почав танути сніг. Розслідування встановило, що актрису на смерть збила машина, проте водій закопав тіло у сніг та втік з місця аварії. Його так і не знайшли.

Як виглядає могила Івлєвої

Віру Івлєву поховали на Машкінському кладовищі у підмосковних Хімках поруч із її братом. Довгі роки могила актриси була занедбаною, ніхто не встановив огорожу чи пам’ятник. Схоже, єдина дочка Віри Івлєвої Ольга не дуже переймалася могилою матері.

У 2011 році "Товариство некрополістів" та журналісти "Експрес газети" забили на сполох і намагалися розшукати близьких Івлєвої. Однак Ольгу чи інших родичів знайти не вдалось. Щоправда, після публікацій у ЗМІ за розпорядженням мера Хімок на могилі Віри Івлєвої навели лад, зробили огорожу та встановили новий хрест. А у 2012 році Благодійний фонд ім. Михайла Ульянова, "Товариство некрополістів" та шанувальники актриси встановили пам’ятник на її могилі.

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