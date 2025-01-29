Загинув на очах в онука Пугачової: як виглядає могила сина актора Пєвцова і що з ним сталося

Данило Пєвцов провів 9 днів у комі, потім помер

Відомий російський актор Дмитро Пєвцов, який є прихильником путінського режиму, у 2012 році трагічно втратив старшого сина. Данилові було 22 роки, і він загинув у розпал вечірки з друзями.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що сталося зі спадкоємцем Дмитра Пєвцова і як виглядає його могила. Ми дізналися деталі трагедії.

Що відомо про загиблого сина Дмитра Пєвцова

Данило Пєвцов народився в 1990 році в Москві, але коли батьки розлучилися, він з мамою емігрував до Канади, де й пішов до школи. Коли Данилу було 12 років, Лариса Блажко вирішила повернутися до Росії й стала у столиці успішно займатися нерухомістю.

Дмитро Пєвцов одразу прийняв сина і побудував з ним теплі стосунки, попри те, що у нього вже була інша родина і з’явився ще один спадкоємець. Актор разом із сином відвідували заняття з хокею, карате, каталися на лижах. І згодом старший син став копією свого батька, причому зовнішня їх схожість була помітна навіть по дитячим фотографіям.

Син Дмитра Пєвцова

Данило вирішив піти стопами батьків, тож спочатку працював у театрі "Ленком", потім став студентом Російської академії театрального мистецтва. Там він провчився два роки й перевівся до ВДІКу. Після закінчення навчання Пєвцов-молодший почав працювати у Театрі Місяця та мріяв підкорити Голлівуд.

Данило був дуже схожий на зіркового батька

Данило встиг знятися в серіалах "Чемпіони з підворіття", "Скринька Пандори", а також у мелодрамі "Ангел у серці", де знімався і його батько Дмитро. Але подальші акторські плани молодого хлопця обірвалися на злеті.

Данило Пєвцов пішов стопами батьків

Як загинув син Пєвцова і як виглядає його могила

З 22-річним Данилом Пєвцовим у ніч проти 26 серпня 2012 року сталася трагедія. Разом з однокласниками, серед яких був і онук Алли Пугачової Микита Пресняков, він відзначав п’ятиріччя закінчення школи. Спочатку компанія святкувала подію в ресторані, а після цього шість однокласників вирішили продовжити веселощі на квартирі однієї з дівчат.

Данило Пєвцов загинув внаслідок нещасного випадку

Як у програмі "Доля людини" розповідав Микита Пресняков, під час вечірки Данило вийшов на балкон, повис на бильцях, але не втримав рівноваги та випав із третього поверху. Це сталося на очах в онука Пугачової.

Молодь одразу викликала "швидку", яка забрала Данила до лікарні, де він переніс дві операції. Він мав численні травми голови, хребта та внутрішніх органів. Син Пєвцова провів 9 днів у комі та помер. Спочатку поліція розглядала версію самогубства, потім кваліфікувала це як нещасний випадок.

Поховали Данила Пєвцова на Троєкурівському цвинтарі. Йому встановили білий мармуровий хрест із летучим голубом. На могилі поставили маленькі фігурки янголів.

Як виглядає могила Данила Пєвцова

У 2020 році стало відомо, що актор-путініст Дмитро Пєвцов купив собі місце на цвинтарі поруч із сином. Це велика ділянка, яка має кам’яну огорожу та засипана щебенем.

Данила Пєвцова поховано на Троєкурівському цвинтарі

Дмитро Пєвцов купив собі місце на цвинтарі поряд із сином

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