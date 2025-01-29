Погиб на глазах у внука Пугачевой: как выглядит могила сына актера Певцова и что с ним произошло

Даниил Певцов провел 9 дней в коме, затем скончался

Известный российский актер Дмитрий Певцов, который является сторонником путинского режима, в 2012 году трагически потерял старшего сына. Даниилу было 22 года и он погиб в разгар вечеринки с друзьями.

"Телеграф" решил выяснить, что произошло с наследником Дмитрия Певцова и как выглядит его могила. Мы узнали детали трагедии.

Что известно о погибшем сыне Дмитрия Певцова

Даниил Певцов родился в 1990 году в Москве, но когда родители расстались, он с мамой эмигрировал в Канаду, где и пошел в школу. Когда Даниилу было 12 лет, Лариса Блажко решила вернуться в Россию и стала в столице успешно заниматься недвижимостью.

Дмитрий Певцов сразу принял сына и построил с ним теплые отношения, несмотря на то, что у него уже была другая семья и появился еще один наследник. Актер вместе с сыном посещали занятия по хоккею, карате, катались на лыжах. И со временем старший сын стал копией своего отца, при чем внешнее их сходство было заметно даже по детским фотографиям.

Сын Дмитрия Певцова

Даниил решил пойти стопами родителей, поэтому сначала работал в театре "Ленком", затем стал студентом Российской академии театрального искусства. Там он проучился два года и перевелся во ВГИК. После окончания учебы Певцов-младший стал работать в Театре Луны и мечтал покорить Голливуд.

Даниил был очень похож на звездного отца

Даниил успел сняться в сериалах "Чемпионы из подворотни", "Ящик Пандоры", а также в мелодраме "Ангел в сердце", где снимался и его отец Дмитрий. Но дальнейшие актерские планы молодого парня оборвались на самом взлете.

Даниил Певцов пошел по стопам родителей

Как погиб сын Певцова и как выглядит его могила

С 22-летним Даниилом Певцовым в ночь на 26 августа 2012 года произошла трагедия. Вместе с одноклассниками, среди которых был и внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, отмечали пятилетие окончания школы. Сначала компания праздновала событие в ресторане, а после шесть одноклассников решили продолжить веселье на квартире одной из девушек.

Даниил Певцов погиб в результате несчастного случая

Как в программе "Судьба человека" рассказывал Никита Пресняков, во время вечеринки Даниил вышел на балкон, повис на перилах, но не удержал равновесия и выпал из третьего этажа. Это произошло на глазах у внука Пугачевой.

Молодежь сразу вызвала "скорую", которая забрала Даниила в больницу, где он перенес две операции. У него были многочисленные травмы головы, позвоночника и внутренних органов. Сын Певцова провел 9 дней в коме и скончался. Сначала полиция рассматривала версию самоубийства, потом квалифицировала это как несчастный случай.

Похоронили Даниила Певцова на Троекуровском кладбище. Ему установили белый мраморный крест с летящим голубем. На могиле поставили маленькие фигурки ангелов.

Как выглядит могила Даниила Певцова

В 2020 году стало известно, что актер-путинист Дмитрий Певцов купил для себя место на кладбище рядом с сыном. Это большой участок, который имеет каменную ограду и засыпан щебнем.

Даниил Певцов похоронен на Троекуровском кладбище

Дмитрий Певцов купил себе место на кладбище рядом с сыном

"Телеграф" писал ранее, что известно о судьбе умника Королькова из "Приключений Электроника". Он заряжал всех жизнелюбием, но совершил суицид.