Укр

Погиб на глазах у внука Пугачевой: как выглядит могила сына актера Певцова и что с ним произошло

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1253
Что произошло с сыном актера-путиниста Певцова
Что произошло с сыном актера-путиниста Певцова. Фото Колаж "Телеграфа"

Даниил Певцов провел 9 дней в коме, затем скончался

Известный российский актер Дмитрий Певцов, который является сторонником путинского режима, в 2012 году трагически потерял старшего сына. Даниилу было 22 года и он погиб в разгар вечеринки с друзьями.

"Телеграф" решил выяснить, что произошло с наследником Дмитрия Певцова и как выглядит его могила. Мы узнали детали трагедии.

Что известно о погибшем сыне Дмитрия Певцова

Даниил Певцов родился в 1990 году в Москве, но когда родители расстались, он с мамой эмигрировал в Канаду, где и пошел в школу. Когда Даниилу было 12 лет, Лариса Блажко решила вернуться в Россию и стала в столице успешно заниматься недвижимостью.

Дмитрий Певцов сразу принял сына и построил с ним теплые отношения, несмотря на то, что у него уже была другая семья и появился еще один наследник. Актер вместе с сыном посещали занятия по хоккею, карате, катались на лыжах. И со временем старший сын стал копией своего отца, при чем внешнее их сходство было заметно даже по детским фотографиям.

Сын Дмитрия Певцова
Сын Дмитрия Певцова

Даниил решил пойти стопами родителей, поэтому сначала работал в театре "Ленком", затем стал студентом Российской академии театрального искусства. Там он проучился два года и перевелся во ВГИК. После окончания учебы Певцов-младший стал работать в Театре Луны и мечтал покорить Голливуд.

Дмитрий и Даниил Певцовы
Даниил был очень похож на звездного отца

Даниил успел сняться в сериалах "Чемпионы из подворотни", "Ящик Пандоры", а также в мелодраме "Ангел в сердце", где снимался и его отец Дмитрий. Но дальнейшие актерские планы молодого парня оборвались на самом взлете.

Даниил Певцов
Даниил Певцов пошел по стопам родителей

Как погиб сын Певцова и как выглядит его могила

С 22-летним Даниилом Певцовым в ночь на 26 августа 2012 года произошла трагедия. Вместе с одноклассниками, среди которых был и внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, отмечали пятилетие окончания школы. Сначала компания праздновала событие в ресторане, а после шесть одноклассников решили продолжить веселье на квартире одной из девушек.

Даниил Певцов
Даниил Певцов погиб в результате несчастного случая

Как в программе "Судьба человека" рассказывал Никита Пресняков, во время вечеринки Даниил вышел на балкон, повис на перилах, но не удержал равновесия и выпал из третьего этажа. Это произошло на глазах у внука Пугачевой.

Молодежь сразу вызвала "скорую", которая забрала Даниила в больницу, где он перенес две операции. У него были многочисленные травмы головы, позвоночника и внутренних органов. Сын Певцова провел 9 дней в коме и скончался. Сначала полиция рассматривала версию самоубийства, потом квалифицировала это как несчастный случай.

Похоронили Даниила Певцова на Троекуровском кладбище. Ему установили белый мраморный крест с летящим голубем. На могиле поставили маленькие фигурки ангелов.

Могила Даниила Певцова
Как выглядит могила Даниила Певцова

В 2020 году стало известно, что актер-путинист Дмитрий Певцов купил для себя место на кладбище рядом с сыном. Это большой участок, который имеет каменную ограду и засыпан щебнем.

Даниил Певцов
Даниил Певцов похоронен на Троекуровском кладбище
Даниила Певцова похоронили на Троекуровском кладбище
Дмитрий Певцов купил себе место на кладбище рядом с сыном

"Телеграф" писал ранее, что известно о судьбе умника Королькова из "Приключений Электроника". Он заряжал всех жизнелюбием, но совершил суицид.

Теги:
#Дмитрий Певцов #Даниил Певцов