Погиб вместе с родной сестрой и племянницей: как сложилась судьба украинского певца Левицкого и где он похоронен

Жизнь артиста и его родных трагически оборвалась

В возрасте 30 лет в результате ДТП погиб украинский исполнитель Владислав Левицкий, который мечтал представить Украину на конкурсе "Евровидение". Трагедия произошла почти 10 лет назад и унесла не только его, но и жизнь родной сестры и племянницы артиста.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о певце Владимире Левицком и где он похоронен. Мы узнали некоторые факты его жизни.

Каким был карьерный путь Владислава Левицкого

Владислав Левицкий (настоящее имя Василий) родился в 1985 году во Львове и с детства проявлял интерес к музыке и творчеству. За три года юноше удалось пройти 7-летний курс обучения в музыкальной школе.

С 1996 по 2001 год Владислав был солистом детского ансамбля "Дывоцвит" и принимал участие в разных конкурсах и фестивалях. В 16 лет будущий артист поступил во Львовское музыкальное училище им. С. Людкевича, где осваивал сразу две специальности: вокалиста и дирижера.

Владислав Левицкий с детства любил музыку

Во Львове левицкий выиграл всеукраинский конкурс "LG-караоке", но переломным в его карьере стал 2006 год, когда Владислав стал победителем телешоу "Караоке на Майдане" и стал финалистом 7 сезона проекта "Шанс".

Владислав Левицкий стал финалистом 7 сезона проекта "Шанс".

В соавторстве с Кузьмой, который стал наставником Левицкого, они придумали ему псевдоним Владислав (Vladislav) Левицкий. С того момента артист начал активно развивать карьеру, в 2008 году он занял третье место на фестивале "Славянский базар", а через год стал лауреатом музыкального конкурса "Новая волна".

Владислав Левицкий занимал призовые места на фестивалях.

Владислав очень хотел представить нашу страну на международном конкурсе "Евровидение" и дважды (в 2010 и 2011 годах) был финалистом национального отбора. Но, увы, на конкурсную сцену ему попасть не удалось.

Однако Левицкий не расстраивался и продолжал заниматься любимым делом. Он был фронтменом своей группы и сотрудничал с проектом Bald Bros. Их музыка занимала первые места в музыкальных чартах.

В 2012 году Владислав запустил специфический проект балканской музыки, для которого снял видео "Думаю", "Ирка". Кроме того, в 2014 Левицкий записал украинско-балканский альбом. А в 2015 году артист написал песню "Только жди", посвятив ее войне в Украине, в его клипе снялись бойцы "АЙДАРа".

Как умер певец Владислав Левицкий и где похоронен

В июле 2015 года жизнь украинского певца трагически оборвалась в возрасте 30 лет. Вместе со своей родной сестрой Натальей и ее 7-летней дочкой они попали в аварию на автодороге Львов-Тернополь. Произошло лобовое столкновение машины артиста с грузовиком.

Умер артист в ДТП вместе с сестрой и племянницей

По неподтвержденным данным, водитель грузовика уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Также есть информация, что водитель грузовика фактически преградил дорогу легковой машине, врезался в нее и протащил несколько десятков метров. Эксперты отметили, что в тот момент, чтобы не делал Владислав Левицкий, избежать столкновения он бы не смог.

Владислава Левицкого не стало в 30-летнем возрасте

Известно, что украинского певца Владислава Левицкого, его сестру и племянницу похоронили в их родном селе Мурованом, что во Львовской области. Друзья тепло вспоминали артиста и называли его очень талантливым и светлым человеком.

Сестра и племянница Владислава Левицкого, скриншот из видео "5 канала"

Владислав Левицкий

"Телеграф" писал ранее, как выглядит место гибели Кузьмы Скрябина. На месте гибели артиста установили памятник.