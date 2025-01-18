Загинув разом із рідною сестрою та племінницею: як склалася доля українського співака Левицького і де він похований
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Життя артиста та його рідних трагічно обірвалося
У віці 30 років внаслідок ДТП загинув український виконавець Владислав Левицький, який мріяв презентувати Україну на конкурсі "Євробачення". Трагедія сталася майже 10 років тому і забрала не лише його, а й життя рідної сестри та племінниці артиста.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про співака Володимира Левицького і де він похований. Ми дізналися про деякі факти його життя.
Яким був кар’єрний шлях Владислава Левицького
Владислав Левицький (справжнє ім’я Василь) народився у 1985 році у Львові та з дитинства виявляв інтерес до музики та творчості. За три роки юнакові вдалося пройти 7-річний курс навчання у музичній школі.
З 1996 по 2001 рік Владислав був солістом дитячого ансамблю "Дивоцвіт" та брав участь у різних конкурсах та фестивалях. У 16 років майбутній артист вступив до Львівського музичного училища ім. З. Людкевича, де опановував одразу дві спеціальності: вокаліста та диригента.
У Львові левицький виграв всеукраїнський конкурс "LG-караоке", але переломним у його кар’єрі став 2006 рік, коли Владислав став переможцем телешоу "Караоке на Майдані" та став фіналістом 7 сезону проєкту "Шанс".
У співавторстві з Кузьмою, який став наставником Левицького, вони вигадали йому псевдонім Владислав (Vladislav) Левицький. З того моменту артист почав активно розвивати кар’єру, У 2008 році він посів третє місце на фестивалі "Слов’янський базар", а за рік став лауреатом музичного конкурсу "Нова хвиля".
Владислав дуже хотів представити нашу країну на міжнародному конкурсі "Євробачення" і двічі (у 2010 та 2011 роках) був фіналістом національного відбору. Але на жаль, на конкурсну сцену йому потрапити не вдалося.
Однак Левицький не засмучувався і продовжував займатися улюбленою справою. Він був фронтменом своєї групи та співпрацював із проєктом Bald Bros. Їхня музика займала перші місця в музичних чартах.
У 2012 році Владислав запустив специфічний проєкт балканської музики, для якого зняв відео "Думаю", "Ірка". Крім того, у 2014 році Левицький записав українсько-балканський альбом. А 2015 року артист написав пісню "Тільки чекай", присвятивши її війні в Україні, у його кліпі знялися бійці "АЙДАРу".
Як помер співак Владислав Левицький та де похований
У липні 2015 року життя українського співака трагічно обірвалося у віці 30 років. Разом зі своєю рідною сестрою Наталею та її 7-річною донькою вони потрапили в аварію на автодорозі Львів-Тернопіль. Сталося лобове зіткнення машини артиста з вантажівкою.
За непідтвердженими даними, водій вантажівки заснув за кермом та виїхав на зустрічну смугу. Також є інформація, що водій вантажівки фактично перегородив дорогу легковій машині, врізався у неї та протягнув кілька десятків метрів. Експерти зазначили, що в той момент, щоб не робив Владислав Левицький, уникнути зіткнення він не зміг би.
Відомо, що українського співака Владислава Левицького, його сестру та племінницю поховали у їхньому рідному селі Муроване, що на Львівщині. Друзі тепло згадували артиста і називали його дуже талановитою та світлою людиною.
"Телеграф" писав раніше, як виглядає місце загибелі Кузьми Скрябіна. На місці загибелі артиста встановили пам’ятник.