Загинув разом із рідною сестрою та племінницею: як склалася доля українського співака Левицького і де він похований

Життя артиста та його рідних трагічно обірвалося

У віці 30 років внаслідок ДТП загинув український виконавець Владислав Левицький, який мріяв презентувати Україну на конкурсі "Євробачення". Трагедія сталася майже 10 років тому і забрала не лише його, а й життя рідної сестри та племінниці артиста.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про співака Володимира Левицького і де він похований. Ми дізналися про деякі факти його життя.

Яким був кар’єрний шлях Владислава Левицького

Владислав Левицький (справжнє ім’я Василь) народився у 1985 році у Львові та з дитинства виявляв інтерес до музики та творчості. За три роки юнакові вдалося пройти 7-річний курс навчання у музичній школі.

З 1996 по 2001 рік Владислав був солістом дитячого ансамблю "Дивоцвіт" та брав участь у різних конкурсах та фестивалях. У 16 років майбутній артист вступив до Львівського музичного училища ім. З. Людкевича, де опановував одразу дві спеціальності: вокаліста та диригента.

Владислав Левицький с дитинства любив музику

У Львові левицький виграв всеукраїнський конкурс "LG-караоке", але переломним у його кар’єрі став 2006 рік, коли Владислав став переможцем телешоу "Караоке на Майдані" та став фіналістом 7 сезону проєкту "Шанс".

Владислав Левицький став фіналістом 7 сезону проєкту "Шанс".

У співавторстві з Кузьмою, який став наставником Левицького, вони вигадали йому псевдонім Владислав (Vladislav) Левицький. З того моменту артист почав активно розвивати кар’єру, У 2008 році він посів третє місце на фестивалі "Слов’янський базар", а за рік став лауреатом музичного конкурсу "Нова хвиля".

Владислав Левицький займав призові міся на фестивалях

Владислав дуже хотів представити нашу країну на міжнародному конкурсі "Євробачення" і двічі (у 2010 та 2011 роках) був фіналістом національного відбору. Але на жаль, на конкурсну сцену йому потрапити не вдалося.

Однак Левицький не засмучувався і продовжував займатися улюбленою справою. Він був фронтменом своєї групи та співпрацював із проєктом Bald Bros. Їхня музика займала перші місця в музичних чартах.

У 2012 році Владислав запустив специфічний проєкт балканської музики, для якого зняв відео "Думаю", "Ірка". Крім того, у 2014 році Левицький записав українсько-балканський альбом. А 2015 року артист написав пісню "Тільки чекай", присвятивши її війні в Україні, у його кліпі знялися бійці "АЙДАРу".

Як помер співак Владислав Левицький та де похований

У липні 2015 року життя українського співака трагічно обірвалося у віці 30 років. Разом зі своєю рідною сестрою Наталею та її 7-річною донькою вони потрапили в аварію на автодорозі Львів-Тернопіль. Сталося лобове зіткнення машини артиста з вантажівкою.

Помер артист у ДТП разом з сестрою і племінницею

За непідтвердженими даними, водій вантажівки заснув за кермом та виїхав на зустрічну смугу. Також є інформація, що водій вантажівки фактично перегородив дорогу легковій машині, врізався у неї та протягнув кілька десятків метрів. Експерти зазначили, що в той момент, щоб не робив Владислав Левицький, уникнути зіткнення він не зміг би.

Владислава Левицького не стало у 30-річному віці

Відомо, що українського співака Владислава Левицького, його сестру та племінницю поховали у їхньому рідному селі Муроване, що на Львівщині. Друзі тепло згадували артиста і називали його дуже талановитою та світлою людиною.

Сестра та племінниця Владислава Левицького, скріншот із відео "5 каналу"

Владислав Левицький

"Телеграф" писав раніше, як виглядає місце загибелі Кузьми Скрябіна. На місці загибелі артиста встановили пам’ятник.