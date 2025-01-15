Синьо-жовтий прапор біля пам’ятника: як зараз виглядає могила великого друга України Вахтанга Кікабідзе

Рівно 2 роки тому не стало грузинського артиста

Відомий грузинський актор та співак Вахтанг Кікабідзе помер рівно два роки тому. 15 січня 2023 року артист помер у лікарні на 85 році життя від ускладнень хронічної хвороби нирок.

Прощальна церемонія та громадська панахида за великим другом України відбулися 17 січня. Вахтанга Кікабідзе було поховано на цвинтарі-пантеоні Мтацмінда в Тбілісі рідної Грузії.

Прощальна панахида проходила у Великому концертному залі Філармонії. На церемонії була присутня українська делегація, включаючи тодішнього міністра культури Олександра Ткаченка. Також участь брали представники Вірменії та Азербайджану. Труна з легендарним грузином була прикрашена прапорами Грузії та України.

Вахтанг Кікабідзе, який прославився своїм неповторним голосом та яскравою сценічною харизмою, зіткнувся з безліччю випробувань. Він переніс операцію по видаленню доброякісної пухлини мозку, жив з інвалідністю і проходив тривалий курс діалізу. Однак найважчим ударом для артиста стала втрата дружини Ірини Кебадзе (в минулому прима-балерина Тбіліського академічного оперного театру), з якою він провів у щасливому шлюбі 54 роки. Він пішов із життя всього через 14 місяців після смерті коханої.

Вахтанг Кікабідзе з дружиною Іриною

Як виглядає могила Вахтанга Кікабідзе

2024 року в мережі поширилися фото поховання народного артиста. Тоді на могилі Кікабідзе були розташовані маленькі грузинський та український прапорці, букети квітів.

Спочиває співак не сам, а разом зі своєю дружиною Іриною, матір’ю Мананою Багратіоні (колись співала в Сіонському соборі Тбілісі) та батьком Котіко Кікабідзе, який загинув на фронті під Керчю 1942-го (пропав безвісти).

Знайти поховання артиста можна за величезним написом на пам’ятнику BUBA. Так Кікабідзе називали рідні, близькі друзі та колеги. Також "Буба" в одному із грузинських діалектів означає "Старший" за статусом. У квітні 2024 року зняв коротке відео могили один із шанувальників зірки:

Нагадаємо, що Народний артист Грузії засудив війну Росії проти України. Раніше ми писали, що говорив про українців Вахтанг Кікабідзе і російського диктатора Путіна.