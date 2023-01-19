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Труна з українськими прапорами: з’явилися фото з церемонії похорону Вахтанга Кікабідзе

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе Новина оновлена 19 січня 2023, 12:48
Грузинський актор і співак Вахтанг Кікабідзе. Фото Колаж

У церемонії взяли участь делегації з України, Вірменії та Азербайджану

У четвер, 19 січня, у Тбілісі (Грузія) попрощались з видатним грузинським актором та співаком, великим другом України Вахтангом Кікабідзе, який помер 15 січня у віці 84 років.

Як повідомляє видання sova.news, панахида проходила у Великому концертному залі Філармонії. У церемонії прощання взяла участь делегація з України, зокрема на похорон Кікабідзе приїхав міністр культури Олександр Ткаченко. Також були присутні делегації з Вірменії та Азербайджану.

Труну з легендарним актором прикрасили грузинським та українським прапорами.

похорони вахтанга кікабідзе
Церемонія пройшла у церкві Кашветі на проспекті Руставелі
похорони вахтанга кікабідзе

Згідно із заповітом, Вахтанга Кікабідзе буде поховано на Верійському цвинтарі – поряд з могилами матері та дружини артиста, яка померла у жовтні 2021 року.

позорони вахтанга кікабідзе

Як повідомляв раніше "Телеграф", на звістку про смерть Кікабідзе відреагували українські знаменитості. Багато добрих слів про актора написали Андрій Бєдняков, Юрій Горбунов, Тарас Цимбалюк.

Згодом деталі останньої розмови з Кікабідзе розкрив його друг, російський актор Станіслав Садальський. Незадовго до смерті Кікабідзе казав, що вмирає.

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