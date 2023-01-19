Труна з українськими прапорами: з’явилися фото з церемонії похорону Вахтанга Кікабідзе

У церемонії взяли участь делегації з України, Вірменії та Азербайджану

У четвер, 19 січня, у Тбілісі (Грузія) попрощались з видатним грузинським актором та співаком, великим другом України Вахтангом Кікабідзе, який помер 15 січня у віці 84 років.

Як повідомляє видання sova.news, панахида проходила у Великому концертному залі Філармонії. У церемонії прощання взяла участь делегація з України, зокрема на похорон Кікабідзе приїхав міністр культури Олександр Ткаченко. Також були присутні делегації з Вірменії та Азербайджану.

Труну з легендарним актором прикрасили грузинським та українським прапорами.

Церемонія пройшла у церкві Кашветі на проспекті Руставелі

Згідно із заповітом, Вахтанга Кікабідзе буде поховано на Верійському цвинтарі – поряд з могилами матері та дружини артиста, яка померла у жовтні 2021 року.

Як повідомляв раніше "Телеграф", на звістку про смерть Кікабідзе відреагували українські знаменитості. Багато добрих слів про актора написали Андрій Бєдняков, Юрій Горбунов, Тарас Цимбалюк.

Згодом деталі останньої розмови з Кікабідзе розкрив його друг, російський актор Станіслав Садальський. Незадовго до смерті Кікабідзе казав, що вмирає.