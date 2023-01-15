"Відійшла у вічність легенда": Цимбалюк, Бєдняков, Горбунов відреагували на смерть Вахтанга Кікабідзе (фото)

В соціальних мережах вшановують пам'ять великого друга українців

Трагічна звістка про смерть відомого грузинського актора і співака, великого друга України Вахтанга Кікабідзе стала неочікуваною для його численних його шанувальників і зіркових колег.

У мережі відомі представники українського шоубізнесу — телеведучі Юрій Горбунов, Андрій Бєдняков, актор Тарас Цимбалюк опублікували пости про смерть 84-річного артиста.

Реакція українських зірок на смерть Вахтанга Кікабідзе

Тарас Цимбалюк

"Відійшла у вічність легенда, велика людина і справжній друг України — Вахтанг Констянтинович Кікабідзе", — написав актор в сторіз Інстаграму.

Юрій Горбунов

Андрій Бєдняков

Шоумен опублікував в сторіз Інстаграму чорно-білу світлину усміхненого Вахтанга Кікабідзе і підписав фото лаконічним "RIP".

Нагадаємо, що Вахтанг Кікабідзе підтримував український народ задовго до повномасштабного вторгнення росії в нашу країну. Активно допомагав він нам у боротьбі проти агресора й після відкритого нападу путіна.

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть українського режисера Сергія Долбілова. Чоловік зняв відомі фільми про братів Кличків і Шевченка.