Помер відомий український режисер: він знімав фільми про братів Кличків та Шевченка

Героями фільмів Сергія Долбілова були найкращі спортсмени України

На 58-му році життя помер відомий український режисер Сергій Долбілов. Автор безлічі документальних фільмів про зірок українського спорту. Раніше померла олімпійська чемпіонка з гандболу із Запоріжжя.

Трагічну новину у Facebook повідомила його дружина Серафима.

"Ніщо так не ранить людину, як уламки власного щастя. 30 років щастя, як один день. Ти завжди будеш зі мною! Ти був найкращий чоловік, найкращий тато і три дні дідусь. Я завжди любила і пишалася тобою, ти дуже талановитий і добрий І в професії тобі не було рівних! Дякую, що це було!" — написала Серафима у Facebook.

Причина смерті не називається. За інформацією у ЗМІ, останніми роками режисер лікувався від онкохвороби.

Сергій Долбілов є найкращим українським спортивним режисером, який за своє життя зняв багато документальних фільмів про футбол, баскетбол, бокс та інші види спорту.

Головними героями його фільмів ставали визначні українські спортсмени, у тому числі брати Клички, Андрій Шевченко, Олександр Усик, Лілія Підкопаєва, Василь Ломаченко.

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