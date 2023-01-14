Умер известный украинский режиссер: он снимал фильмы о братьях Кличко и Шевченко

Героями фильмов Сергея Долбилова были лучшие спортсмены Украины

На 58 году жизни скончался известный украинский режиссер Сергей Долбилов. Автор множества документальных фильмов о звездах украинского спорта. Ранее умерла олимпийская чемпионка по гандболу из Запорожья.

Трагическую новость в Facebook сообщила его супруга Серафима.

"Ничто так не ранит человека, как осколки собственного счастья. 30 лет счастья, как один день. Ты всегда будешь со мной! Ты был лучший муж, лучший папа и три дня дедушка. Я всегда любила и гордилась тобой, ты очень талантливый и добрый! И в профессии тебе не было равных! Спасибо, что это было!" — написала Серафима в Facebook.

Причина смерти не называется. По информации в СМИ, в последние годы режиссер лечился от онкоболезни.

Сергей Долбилов является лучшим украинским спортивным режиссером, который за свою жизнь снял много документальных фильмов о футболе, баскетболе, боксе и других видах спорта.

Главными героями его фильмов становились выдающиеся украинские спортсмены, в том числе братья Кличко, Андрей Шевченко, Александр Усик, Лилия Подкопаева, Василий Ломаченко.

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