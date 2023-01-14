Он уснул в тишине и покое: умер первый олимпийский чемпион по биатлону

Клас Лестандер побеждал на Олимпиаде-1960

Шведский биатлонист Клас Лестандер скончался в возрасте 91 года. Он стал первым спортсменом, который выиграл олимпийское "золото" в биатлоне. Ранее умерла олимпийская чемпионка по гандболу из Запорожья.

"У папы были проблемы со здоровьем из-за возраста. Он уснул в тишине и покое. Это ощущается как достойное и красивое окончание жизни", – цитирует сына биатлониста шведское издание Aftonbladet.

Клас Лестандер завоевал "золото" в индивидуальной гонке на Олимпиаде-1960 в Скво-Вэлли, когда биатлон был впервые включен в программу Игр.

До 2010 года он был единственным шведским биатлонистом, которому удалось занять первое место на Играх в мужских соревнованиях. На Олимпиаде в Ванкувере швед Бьерн Ферри победил в гонке преследования.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты уничтожили оружие украинской биатлонистки. Они обстреляли базу, где пряталась в подвале спортсменка.

Мы также писали, что украинский биатлонист пошел служить в ВСУ, хотя у него и была бронь от армии. Напомним, в Германии объяснили, почему россиянам не место в биатлоне.