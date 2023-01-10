Мое оружие сгорело после обстрелов: биатлонистка вспомнила первые дни большой войны

Дарья Блашко пряталась с тренером в подвале

Украинская биатлонистка Дарья Блашко недавно получила копии своих наград, которые уничтожили рашисты. Спортсменка пережила жуткие обстрелы Чернигова и несколько дней пряталась в подвале.

В интервью ТСН Блашко рассказала о первых днях полномасштабной войны, как боится салютов и что случилось с ее винтовкой.

"В перерыве между Олимпийскими играми и следующим этапом Кубка мира мы были на нашей базе в Чернигове. Успели потренироваться два дня, и началась война. В первый день нам с моим тренером Владимиром Махлаевым удалось выстоять большую очередь, чтобы снять наличные и закупить продукты. Это позволило нам продержаться в подвале девять дней.

Взрывы были совсем рядом. Исчез свет, мы остались без отопления, воды и не могли приготовить еду.

Обстрелы продолжались. Не знаю, чем именно россияне бомбили, но они просто все выжигали, все вспыхивало, как спички. Моя винтовка сгорела вместе с нашей прекрасной базой в Чернигове.

Блашко показала последствия обстрелов

Каким-то чудом нам удалось выехать на запад страны. Три месяца я не могла прийти в себя и не могла тренироваться. Некоторые звуки машин напоминали мне военные самолеты и вертолеты. Меня пугали разрывы салютов", — призналась Блашко.

Ранее мы писали, что бывшей биатлонистке сборной Украины дали вид на жительство в россии. Напомним, как на пост россиянки в соцсетях отреагировала Ольга Абрамова, которая десять лет выступала за сборную Украины. "Меня восхищают добровольцы", — написала в комментариях Абрамова.