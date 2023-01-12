В Украине умерла олимпийская чемпионка: она была звездой в Запорожье

Гандболистка Валентина Лутаева играла за местные клубы ЗИИ и "Мотор"

Олимпийское сообщество Украины понесло тяжелую потерю. На 66-м году жизни скончалась гандболистка, олимпийская чемпионка Валентина Лутаева. Ранее в Днепре умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике.

Валентина Лутаева (в девичестве Берзина) родилась в Запорожье, выступала за местные клубы ЗИИ (1973–1984) и "Мотор" (1986–1989). Валентина была звездой местного гандбола, ведь пробиться в сборную СССР, составленную почти полностью из игроков к киевского "Спартака", было крайне сложно.

Но Лутаева в составе женской сборной СССР по гандболу не только завоевала "золото" Олимпийских игр-1980. В финальном турнире она защищала ворота команды во всех пяти матчах.

После окончания своей спортивной карьеры работала тренером-преподавателем и инструктором-методистом в заведениях физической культуры и спорта региона, сообщает НОК Украины.

Напомним, что двукратный олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Юрий Чебан пожертвовал собственными наградами, чтобы помочь Вооруженным Силам Украины.

Мы также сообщали, что спортсмен без рук пережил три недели ада в Мариуполе. "Черствая булка, снег вместо воды и куча трупов", — воспоминания очевидца.

Кстати, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик записал видео в соцсетях, где сделал несколько громких заявлений. В частности, Усик сказал, что остается верным Московскому патриархату. Кроме того, боксер сравнил россию с Третим Рейхом.