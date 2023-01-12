В россии отказались от друга путина: "Он уже американец"

Александра Овечкина не выбрали спортсменом года

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что хоккеиста Александра Овечкина нельзя назвать спортсменом года в россии. Ранее Тихонов пригрозил Швеции войной.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, согласно которому россияне считают фигуристку Камилу Валиеву спортсменом года.

Второе место занял лыжник Александр Большунов, третье – хоккеист Александр Овечкин.

"Он в Америке, он уже американец. Я не думаю, что он вообще когда-нибудь вернется в россию. Его, безусловно, даже учитывать нельзя было бы этом голосовании.

Он – там клубный игрок на контракте, а мы же выбираем среди своих. Он – великий, но не наш", – цитирует Тихонова sports.ru.

Напомним, что в ноябре 2017 года Александр Овечкин создал и финансировал неформальное патриотическое движение Putin Team, в ходе президентских выборов 2018 года выступавшее в поддержку владимира путина.

В 2022 году Овечкин поддержал полномасштабное вторжение россии в Украину, при этом его пристыдили некоторые россияне. Ранее российский комментатор унизил Овечкина.