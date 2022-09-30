Команды путина и лукашенко еще раз послали вслед за военным кораблем
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Сборные россии и беларуси пропустят международный хоккейный сезон
Сегодня состоялся конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ), на котором было официально подтверждено: сезон-2022/2023 пройдет без сборных россии и беларуси. Эти команды пропустят и чемпионат мира 2023 года. Ранее мы писали о драке украинских и российских хоккеистов.
Также в ИИХФ согласовали принципы возвращения сборных россии и беларуси к международным соревнованиям.
- россия и беларусь вернутся в свои дивизионы, в которых они были до отстранения.
- Дедлайн решения об участии россии и беларуси установлен в последнюю среду перед годовым Конгрессом ИИХФ, который пройдет в мае 2023 года.
- Все турниры различных категорий и дивизионов будут сыграны с максимальным количеством участников, все группы будут заполнены полностью.
- Повышение и понижение из дивизионов будут зависеть от возвращения россии и беларуси на международную арену. Если эти страны вернутся, то они займут места сборных, ушедших на понижение из высшего дивизиона. В противном случае все останется как раньше.
"Для ясности, это решение не означает возвращение сборных россии и беларуси в соревнования ИИХФ. Конгрессу нужно было принять это решение, чтобы члены ИИХФ поняли условия будущей реинтеграции этих стран в программу соревнований", — заявил президент ИИХФ Люк Тардиф.
Ранее президент рф владимир путин заявил, что придумал КХЛ. В сети лишь посмеялись над словами главы кремля.