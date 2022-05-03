"Вратари раздвигают ноги, когда играет путин": в сети высмеяли заявление президента рф об НХЛ

Кровавый диктатор создал целую лигу, чтобы играть сдрузьями в хоккей

Во вторник, 3 мая, на 69-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент россии владимир путин обратился к участникам финала Ночной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Президент в телеграмме, адресованной участникам НХЛ, отметил, что Ночная лига добилась общенационального признания, а также популяризирует хоккей.

"За прошедшее время Ночная хоккейная лига завоевала широкое, по-настоящему общенациональное признание и в этом году объединила свыше 1150 команд из 79 регионов России. Турнир уникален тем, что собирает вместе настоящих легенд, ветеранов спорта и любителей хоккея разных возрастов, которые решили встать на коньки, создать свою команду и добиться успеха, испытать силу характера. Для таких инициативных, энергичных, волевых людей попасть в число лучших, выиграть главный трофей сезона – это достойная цель", — написал путин.

В сети высмеяли заявление путина об НХЛ, вспомнив, как диктатору поддаются на соревнованиях хоккеисты. Также в Интернете упомянули и о знаменитом видео с ковром.

В сети высмеяли заявление путина про Ночную лигу

Ранее сообщалось, что на путинского хоккеиста упала награда в прямом эфире. К слову, президент рф остался недовольным итогам Олимпиады-2022, где выступали и хоккеисты.