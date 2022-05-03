"Молодая версия" Кабаевой: почему юной фигуристке Камиле Валиевой приписывают роман с путиным

Разница в возрасте путина и Валиевой — больше 50 лет

Судя по последним новостям, кровавый диктатор владимир путин увлекается не только дзюдо и гимнастикой, ведь его предполагаемая любовница Алина Кабаева как раз является Олимпийской чемпионкой по гимнастике, но и фигурным катанием. После того как президент рф провел "неформальную" встречу с юной фигуристкой Камилой Валиевой, им начали приписывать роман. А все из-за того, что, то, как проходила эта встреча напоминает первое общение путина и Кабаевой.

"Телеграф" рассказывает, почему появились слухи о новой "фаворитке" путина, почему это Валиева, и чем она похожа с Алиной Кабаевой.

Камила Валиева и путин

Поводом для распространения слухов о романе юной фигуристки и диктатора стал подарок, который путин подарил девушке в честь ее 16-летия на встрече олимпийских чемпионов Пекина-2022, которая прошла 26 апреля в Кремле. Президент россии вручил Валиевой шелковый платок.

Читайте также: Категория Новости России путина заподозрили в ухаживании за "молодой версией" Кабаевой путин намекнул девушке, что не верит хейтерам, которые подозревают ее в положительной допинг-пробе

Вроде как ничего такого, но некоторые пользователи сети отметили, что в давние времена существовал обычай, когда мужчины дарили девушкам платки перед тем, как засватать их.

Также стоит отметить, что "любовная история" путина и Кабаевой начиналась похожим образом. После знакомства с диктатором российская гимнастка в достаточно юном возрасте (18 лет) даже решила заняться политикой и несколько лет была членом Высшего совета партии "Единая россия".

Добавим, что Валиеву в сети уже прозвали "молодой версией" Кабаевой. Чем же еще похожи спортсменки, кроме как "отношениями" с президентом рф.

Камила Валиева и Алина Кабаева: чем похожи

Первое и самое очевидное сходство — обе спортсменки, только Камила — фигуристка, а Алина — гимнастка.

Обе познакомились с президентом в юном возрасте: Кабаева в 18, а Валиева в 16.

Также стоит отметить, что девушки немного похожи и внешне. В свои 18 Кабаева тоже была длинноволосой брюнеткой с широкой улыбкой. Вполне возможно, что путину нравится такой типаж.

Алина Кабаева в молодости

Камила Валиева

Как сообщал "Телеграф" ранее, Алина Кабаева появилась на публике с обручальным кольцом на пальце. В сети решили, что гимнастка вышла замуж за путина.

Также отметим, что после начала полномасштабной войны в Украине в Швейцарии настойчиво требовали депортировать из страны любовницу путина Алину Кабаеву.