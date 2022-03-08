Шанс остановить войну? Кабаеву с детьми путина "нашли" в Европе. Что известно

Всю информацию об отношениях путина с Кабаевой и их детях тщательно скрывают годами

Знаменитая российская гимнастка Алина Кабаева, которую много лет считают любовницей кровавого диктатора владимира путина, может находиться с детьми в Швейцарии.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишут журналисты Page Six, сообщает "Телеграф".

Издание утверждает, что Кабаева с четырьмя сыновьями находится на частной вилле в регионе Тичино в Швейцарии, и у всех них есть швейцарские паспорта. Ранее Швейцарии всегда была нейтральной страной, но даже она уже поддержала Украину в войне против рф.

Регион, где может быть Кабаева, выделен красным на карте Швейцарии

Стоит заметить, что такая информация порадовала украинцев, — некоторые увидели тут шанс отыскать детей с Кабаевой, и посредством шантажа заставить путина прекратить войну против Украины.

Но в то же время некоторые сомневаются, что информация правдива, будто бы путин не отпустил Кабаеву из бункера.

Реакция украинцев на новости о том, где может находиться Кабаева

Уже много лет ходят слухи о романе путина и Кабаевой, говорят даже, что пара тайно обручена, но данные об этом тщательно скрывают.

В сети есть единицы совместных фото пары

Еще 2008 году "Московский корреспондент" написал о разводе путина с первой женой, и что он собирается жениться на Кабаевой, — кремль это опроверг и газету внезапно закрыли.

Свои отношения путин и Кабаева хорошо скрывают

Но лично они все же пересекались на публике

У путина от первого брака есть двое дочерей, но точное количество своих детей он держит в тайне. Кабаева когда-то отрицала наличие у нее детей, утверждала, что это племянники, и до сих пор отрицает, что дети от путина.

Всю информацию о детях тоже старательно скрывают, и есть лишь слухи о том, сколько их, какого они пола и как их зовут. И что большинство из них (если не все) были рождены в элитной швейцарской клинике.

В 2005 году Кабаева родила сына Дмитрия. В сети есть одно его фото, и сравнение с детским фото путина говорит все само за себя:

Слева путин в детстве, а справа - старший сын Кабаевой Дима

В 2009 году появился еще один сын, — по слухам, Арсений. Были слухи о появлении и дочки в 2015 году. А в 2019 году Кабаева родила близнецов.

Кабаева с двумя маленькими мальчиками появлялась на ледовом шоу Алексея Немова в московском дворце "Мегаспорт", но нет неопровержимых доказательств того, что те дети были ее сыновьями.

Как сообщал "Телеграф", у путина есть еще одна предполагаемая внебрачная дочь Екатерина Тихонова.