Швейцария нарушила нейтралитет впервые за 206 лет ради Украины и ввела санкции против РФ

Швейцария также будет доставлять в Украину гуманитарную помощь

Швейцария, которая является нейтральным государством с 1815-го года введет против РФ такие же санкции, как Евросоюз, из-за войны, которую Россия развязала в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Нейтральная Швейцария примет санкции Европейского Союза против россиян, причастных к вторжению Москвы в Украину, и заморозит их активы, заявило правительство в понедельник, что является резким отклонением от традиций Швейцарии, отмечает агентство.

"В связи с продолжающимся военным вмешательством России в Украине Федеральный совет 28 февраля принял решение об утверждении пакетов санкций, введенных ЕС 23 и 25 февраля", — говорится в сообщении правительства.

Швейцария также ввела финансовые санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые вступили в силу немедленно.

"Швейцария подтверждает свою солидарность с Украиной и ее народом; она будет доставлять гуманитарную помощь людям, бежавшим в Польшу", — заявило правительство, возобновив свое предложение выступить посредником в споре.

Швейцария пыталась сохранять свой традиционный нейтралитет, одновременно осуждая войну России, что, по ее словам, могло сделать ее потенциальным посредником в переговорах между Украиной и РФ. Но она столкнулась с растущим давлением, после чего решила встать на сторону Запада и одобрить наказание для Москвы.

Напомним, ранее ЕС согласовал санкции лично против Путина и Лаврова.