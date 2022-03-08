Шанс зупинити війну? Кабаєву з дітьми путіна "знайшли" у Європі. Що відомо
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Усю інформацію про відносини путіна з Кабаєвою та їхніх дітей ретельно приховують роками
Знаменита російська гімнастка Аліна Кабаєва, яку багато років вважають коханкою кривавого диктатора володимира путіна, може бути з дітьми у Швейцарії.
Про це з посиланням на власні джерела пишуть журналісти Page Six, повідомляє "Телеграф".
Видання стверджує, що Кабаєва з чотирма синами знаходиться на приватній віллі в регіоні Тичино у Швейцарії, і всі вони мають швейцарські паспорти. Раніше Швейцарія завжди була нейтральною країною, але навіть вона вже підтримала Україну у війні проти Росії.
Варто зауважити, що така інформація порадувала українців, — дехто побачив тут шанс відшукати дітей з Кабаєвою, і за допомогою шантажу змусити путіна припинити війну проти України.
Але водночас дехто сумнівається, що інформація правдива, нібито путін би не відпустив Кабаєву з бункера.
Вже багато років ходять чутки про роман путіна і Кабаєвої, говорять, що пара навіть таємно заручена, але дані про це старанно приховують.
Ще 2008 року "Московський кореспондент" написав про розлучення путіна з першою дружиною, і що він збирається одружитися з Кабаєвою, — це кремль спростував і газету раптово закрили.
У путіна від першого шлюбу є дві доньки, але точну кількість своїх дітей він тримає в таємниці. Кабаєва колись заперечувала наявність у неї дітей, стверджувала, що це племінники, і досі заперечує, що діти від путіна.
Всю інформацію про дітей теж старанно приховують, і є лише чутки про те, скільки їх, якої вони статі та як їх звуть. І що більшість із них (якщо не всі) були народжені в елітній швейцарській клініці.
2005 року Кабаєва народила сина Дмитра. У мережі є одне його фото, і порівняння з дитячим фото путіна говорить все саме за себе:
2009 року з’явився ще один син, — з чуток, Арсеній. Були чутки про появу та доньки у 2015 році. А у 2019 році Кабаєва народила близнюків.
Кабаєва з двома маленькими хлопчиками з’являлася на льодовому шоу у московському палаці "Мегаспорт", але немає неспростовних доказів того, що діти були її синами.
Як повідомляв "Телеграф", у путіна є ще одна передбачувана позашлюбна дочка Катерина Тихонова.
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