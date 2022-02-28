Швейцарія порушила нейтралітет вперше за 206 років заради України та запровадила санкції проти РФ

Швейцарія також доставлятиме в Україну гуманітарну допомогу

Швейцарія, яка є нейтральною державою з 1815-го року, запровадить проти РФ такі ж санкції, як Євросоюз, через війну, яку Росія розв’язала в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Нейтральна Швейцарія ухвалить санкції Європейського Союзу проти росіян, причетних до вторгнення Москви в Україну, і заморозить їхні активи, заявив уряд у понеділок, що є різким відхиленням від традицій Швейцарії, зазначає агентство.

"У зв’язку з військовим втручанням Росії в Україні, що триває, Федеральна рада 28 лютого ухвалила рішення про затвердження пакетів санкцій, введених ЄС 23 і 25 лютого", — йдеться в повідомленні уряду.

Швейцарія також запровадила фінансові санкції проти президента Росії Володимира Путіна, прем’єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, які набули чинності негайно.

"Швейцарія підтверджує свою солідарність з Україною та її народом; вона доставлятиме гуманітарну допомогу людям, які втекли до Польщі", — заявив уряд, відновивши свою пропозицію виступити посередником у суперечці.

Швейцарія намагалася зберігати свій традиційний нейтралітет, одночасно засуджуючи війну Росії, що, за її словами, могло зробити її потенційним посередником у переговорах між Україною та РФ. Але вона зіткнулася з зростаючим тиском, після чого вирішила стати на бік Заходу і схвалити покарання для Москви.

Нагадаємо, раніше ЄС погодив санкції особисто проти Путіна та Лаврова.