Рус

Швейцарія порушила нейтралітет вперше за 206 років заради України та запровадила санкції проти РФ

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
215
Швейцарія запровадила санкції проти Росії слідом за ЄС Новина оновлена 28 лютого 2022, 17:44
Швейцарія запровадила санкції проти Росії слідом за ЄС

Швейцарія також доставлятиме в Україну гуманітарну допомогу

Швейцарія, яка є нейтральною державою з 1815-го року, запровадить проти РФ такі ж санкції, як Євросоюз, через війну, яку Росія розв’язала в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Нейтральна Швейцарія ухвалить санкції Європейського Союзу проти росіян, причетних до вторгнення Москви в Україну, і заморозить їхні активи, заявив уряд у понеділок, що є різким відхиленням від традицій Швейцарії, зазначає агентство.

"У зв’язку з військовим втручанням Росії в Україні, що триває, Федеральна рада 28 лютого ухвалила рішення про затвердження пакетів санкцій, введених ЄС 23 і 25 лютого", — йдеться в повідомленні уряду.

Швейцарія також запровадила фінансові санкції проти президента Росії Володимира Путіна, прем’єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, які набули чинності негайно.

"Швейцарія підтверджує свою солідарність з Україною та її народом; вона доставлятиме гуманітарну допомогу людям, які втекли до Польщі", — заявив уряд, відновивши свою пропозицію виступити посередником у суперечці.

Швейцарія намагалася зберігати свій традиційний нейтралітет, одночасно засуджуючи війну Росії, що, за її словами, могло зробити її потенційним посередником у переговорах між Україною та РФ. Але вона зіткнулася з зростаючим тиском, після чого вирішила стати на бік Заходу і схвалити покарання для Москви.

Нагадаємо, раніше ЄС погодив санкції особисто проти Путіна та Лаврова.

Теги:
#Росія #Швейцарія #Війна
Історичний момент: Зеленський підписав заявку на членство України у ЄС
Україна
Історичний момент: Зеленський підписав заявку на членство України у ЄС
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Історичний момент: Зеленський підписав заявку на членство України у ЄС
Історичний момент: Зеленський підписав заявку на членство України у ЄС
Дата публікації
Категорія
Фото з останньої зустрічі Макрона та Путіна
Поки в Білорусі тривають переговори, Макрон зателефонував Путіну: що відомо
Дата публікації
Категорія
Київ та Москва таки почнуть діалог
У Білорусі продовжуються перші за час війни переговори України з Росією (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
У Харкові багато загиблих мирних жителів
Росіяни з "Градів" обстріляли житлові квартали Харкова — багато жертв серед мирного населення (відео)
Дата публікації
Категорія
Російський "Панцир"
Українські військові захопили новітню російську зброю: відео вже в мережі
Дата публікації
Категорія
Україна бореться на війні за мир у всій Європі
Україна подає заявку на членство у ЄС: деталі