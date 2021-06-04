Предполагаемая дочь Путина появилась на публике: как она сейчас выглядит (видео)

Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Екатерина Тихонова, которой пророчат президентское кресло, показала личико на Петербургском международном экономическом форуме.

Об этом сообщает телеканал "Дождь", публикуя видео с выступления Тихоновой.

Отмечается, что предполагаемая дочь Путина участвует в сессии под названием "Рассмотрение инвестиционных споров на площадке БРИКС: перспективы создания нового арбитражного института" и выступает по видеосвязи.

Добавим, что Тихонова занимает пост заместителя директора в институте математических исследований сложных систем МГУ им. М.В. Ломоносова.

Как сообщал "Телеграф", ранее журналисты нашли у Путина еще одну дочь – Елизавету Кривоногих. Предполагается что Елизавета родилась в 2003 году. Несколько лет Елизавета живет под другой фамилией и ведет аккаунты в социальных сетях под вымышленным именем.