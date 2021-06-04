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Предполагаемая дочь Путина появилась на публике: как она сейчас выглядит (видео)

Предполагаемая дочь Путина появилась на публике: как она сейчас выглядит (видео)
Обновлено 15:39 Сегодня Телеграф

Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Екатерина Тихонова, которой пророчат президентское кресло, показала личико на Петербургском международном экономическом форуме.

Об этом сообщает телеканал "Дождь", публикуя видео с выступления Тихоновой.

Отмечается, что предполагаемая дочь Путина участвует в сессии под названием "Рассмотрение инвестиционных споров на площадке БРИКС: перспективы создания нового арбитражного института" и выступает по видеосвязи.

У Путина нашли еще одну дочь: как выглядят дети президента России и чем они занимаются

Добавим, что Тихонова занимает пост заместителя директора в институте математических исследований сложных систем МГУ им. М.В. Ломоносова.

Как сообщал "Телеграф", ранее журналисты нашли у Путина еще одну дочь – Елизавету Кривоногих. Предполагается что Елизавета родилась в 2003 году. Несколько лет Елизавета живет под другой фамилией и ведет аккаунты в социальных сетях под вымышленным именем. 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 306

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Владимир Путин, Фото, Екатерина Тихонова.
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