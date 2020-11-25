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У Путина нашли еще одну дочь: как выглядят дети президента России и чем они занимаются

У Путина нашли еще одну дочь: как выглядят дети президента России и чем они занимаются
Обновлено 14:39 Сегодня Телеграф

В среду, 25 ноября, в российской прессе появилась информация о том, что у президента РФ Владимира Путина может быть внебрачная дочь Елизавета от питерской миллионерши Светланы Кривоногих.

Эта информация стала настоящей информационной бомбой, поскольку личная жизнь Путина - выходца из КГБ и ФСБ, окутана пеленой тайны и держится в строжайшем секрете.

По информации на ноябрь 2020 года, кроме Елизаветы, у Путина есть две дочери - Мария и Катерина.

Мария Воронцова

Мария Путина (Воронцова) родилась 28 апреля 1985 года в Санкт-Петербурге. Училась в частной гимназии Peterschule с углубленным изучением немецкого языка и в "Немецкой школе им. Гааза" при Посольстве Германии в Москве, однако, по некоторым данным, не доучилась и ушла на домашнее образование.

Старшая дочь Путина также училась на биолого-почвенном факультете Санкт-Петербургского госуниверситета и на факультете фундаментальной медицины в Московском государственном университете. Впрочем, одногруппники дочери президента РФ утверждали, что не пересекались с ней за все время обучения, а преподаватели якобы занимались с ней по выходным дням.

Мария Фаассен

По информации журналистов, старшая дочь российского президента вышла замуж за бизнесмена из Нидерландов Йоррита Йооста Фаассена. Он изучал архитектуру в Университете Гааги, однако потом успешно построил карьеру в РФ, в частности - в структурах "Газпрома".

По неофициальным данным, 15 августа 2012 года в Мария родила сына в Москве. В 2013 году появилась информация, что Мария вместе с мужем проживают в городе Ворсхотен на юге Нидерландов. Позже Владимир Путин эту информаци опроверг, подчеркнув, что его дочери живут в Москве.

Где работает старшая дочь Путина

Мария Фаассен, по сведениям Reuters, работает в сфере биомедицины.Она числится соавтором пяти научных работ в МГУ за последние несколько лет. Также Мария работает в Эндокринологическом научном центре Минздрава РФ.

Екатерина Путина

Младшая дочь Владимира Путина родилась 31 августа 1986 года на территории ГДР. Обучалась там же, где и ее старшая сестра. С 2000 года перешла на домашнее обучение. Кроме немецкого, изучала так же китайский язык. Несмотря на разницу в возрасре, в 2005 году (одновременно с Марией) стала студенткой восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета, выбрав кафедру истории стран Дальнего Востока и специальность "История Японии".

Екатерина Тихонова

Однокурсницы вспоминали, что Катерина училась по индивидуальному плану, а преподаватели ездили к ней домой.

"Свадьба"

В октябре 2010 года корейская пресса сообщила сенсацию, что Катерина Путина выходит замуж. Ее избранником стал сын бывшего сотрудника посольства Южной Кореи в РФ - адмирала Ен Чжон-Гу. Отец жениха даже подтвердил информацию о грядущем бракосочетании.

Катерина Путина и Ен-младший, по сведениям журналистов, познакомились на вееренике в международной школе в Москве в 1997 году. Оказалось, что в 2002 году дочь Путина ездила к своему бойфренду в Корею - на тот момент его отец закончил работу в России. На момент публикации в прессе (в 2010 году) сообщалось, что пара проживала в Соединенных Штатах.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг данные о предстоящей свадьбе. Позже и сам "жених" заявил, что планов жениться у него нет. На тот момент ему было 26 лет.

Кем и где работает Екатерина Тихонова (Путина)

Отметим, что про младшую дочь президента РФ информации в прессе побольше, чем о ее старшей сестре. В начале 2015 года стало известно, что Катерина руководит фондом "Национальное интеллектуальное развитие", который участвует в разработке аналога "Сколково" на базе МГУ. При этом фамилия у нее выдуманная - Тихонова.

Екатерина Тихонова работает на механико-математическом факультете МГУ, является соавтором учебника по математике и как минимум шести научных работ. Младшая дочь Путина увлекается акробатическим рок-н-роллом, весной 2014 года она даже стала вице-президентом по маркетингу и развитию Всемирной конфедерации рок-н-ролла.

В мае 2019 года младшая дочь Путина защитила диссертацию и стала кандидатом наук. Любопытно, что диссовет единогласно одобрил присвоение Катерине Тихоновой ученой степени. Единственный ученый, у которого возникли вопросы к работе, на защиту не попал.

В феврале 2020 года Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ. Правда сам институт должен был появиться только до конца года.

Замужество Катерины Тихоновой

В 2015 году стало известно, что 29-летняя Катерина замужем за Кириллом Шамаловым - сыном давнего друга Путина Николая Шамалова, который является акционером банка "Россия" (личный банк элиты РФ). Кирилл Шамалов "построил" впечатляющую карьеру в нефте-газовом секторе, является акционером компании СИБУР. Николай Шамалов был соучредителем знаменитого дачного кооператива "Озеро", совладельцы которого занимают высокие места в российской власти. По информации СМИ, свадьба Екатерины Тихоновой и Кирилла Шамалова состоялась в 2013 году.

Екатерина Тихонова и Кирилл Шамалов

В 2015 году состояние Катерины Тихоновой и Кирилла Шамалова оценивали в 2 млрд долларов, бОльшую часть которого составляли акции нефтехимического холдинга СИБУР.

Катерина Тихонова развод

Агентство Bloomberg узнало, что дочь Путина рассталась с Кириллом Шамаловым в январе 2018 года. Развод связывали с тайными финансовыми операциями в компании "Сибур".

Елизавета Кривоногих

25 ноября российское издание "Проект" опубликовало расследование, в котором говорилось про то, что у Владимира Путина есть тайная семья. Предполагаемая любовница президента РФ Светлана Кривоногих в 2003 году родила дочь - Елизавету Владимировну. Впрочем, в документах сведений об отце Елизаветы нету.

Елизавета Кривоногих

Девушка живет и ведет аккаунты в соцсетях под другой фамилией. На снимках, как утверждают журналисты, заметно поразительное сходство Елизаветы с Владимиром Путиным. Директор центра визуального анализа университета Брэдфорда (Великобритания), профессор Хассан Угайл провел компьютерный анализ и сообщил, что сходство Путина и дочерью Светланы Кривоногих — 70,44%, при том, что сходство выше 75% означает, что на снимках — один и тот же человек.

После шумихи в прессе портретные фотографии из соцсетей Елизавета удалила.

Как сообщал "Телеграф", в последнее время заговорили о скором уходе Владимира Путина. После его появлений на публике у президента РФ заподозрили болезнь Паркинсона

В России рассказали, как дети Путина и его друзей берут власть в свои руки

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Все по теме:

Владимир Путин, Карло Мария Вигано, Екатерина Тихонова, Елизавета Кривоногих.

Автор:

Телеграф
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