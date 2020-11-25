Гимнастка, модель и бывшая уборщица: что известно о «любимых» женщинах Путина

На днях российское издание "Проект" опубликовало резонансное расследование, в котором журналисты заявили о том, что у президента РФ Владимира Путина есть 17-летняя наследница, которая появилась на свет у него от некой Светланы Кривоногих. Она была любовницей Путина еще в 90-х. Родившись в бедной семье, после знакомства с тогдашним директором ФСБ Владимиром Путиным в самолете, на борт которого Кривоногих попала в качестве стюардессы, она вскоре стала акционером нескольких компаний, среди которых числится, например, банк "Россия". По данным издания, любовную связь с ней призидент России разорвал уже давно. А вот об интересных "последствиях" этой связи стало известно только сейчас.

"Телеграф" решил вспомнить про всех женщин, которые в разные годы окружали президента Российской Федерации Владимира Путина.

Людмила Шкребнева (Путина)

Официально Путин был женат один раз на Людмиле Шкребневой. Новость об их разводе из уст самого гаранта, прозвучавшая в 2013 году во время интервью телеканалу "Россия-24" на показе балета в Государственном кремлевском дворце, стала громом среди ясного неба. Брак Путина с бывшим почтальоном и стюардессой Людмилой Шкребневой продлился 30 лет. За это время у них родились две дочери. Сообщая о разводе Путин, заявил, что решение о нем было принято совместно. Надо сказать, что Шкребнева в девках долго не ходила и вскоре снова вышла замуж.

Алина Кабаева

Как видим, Путин падок на стюардесс, но есть в его «арсенале» любовных похождений и известная гимнастка. О связи олимпийской чемпионки Алины Кабаевой с Путиным, с которой тот официально отношения так и не признал, но, которая, по данным российских СМИ, за время отношений с российским президентом успела родить ему близнецов в мае 2019 года, начали говорить еще в 2008 году, когда Кабаева родила дочь в частной швейцарской клинике, которую, якобы, рекомендовал ей итальянский политик Сильвио Берлускони. При этом известно, что официальное знакомство Путина и Кабаевой произошло в 2013 году, когда спортсменка из рук российского лидера получила очередную награду за свои достижения.

Несмотря на то, что Путин категорически отрицал и отрицает связь с Кабаевой, тем не менее, за время их тайной связи, он успел презентовать ей в 2014 году подарок в виде должности председателя совета директоров холдинга «Национальная медиа-группа».

Вынес "грязное белье" - сел за решетку

Отметим, что Путин информацию о своей личной жизни и финансовом состоянии хранит под семью печатями и жетко наказывает тех, кто пытается вынести "грязное белье" из его спальни и кошелька. Достаточно вспомнить тот факт, что в 2016 году трое редакторов российской медиа-группы "РБК" были уволены из-за публикации материала об активах, которые принадлежат Путину. Такие же жесткие меры Путин принимает и в отношении тех, кто пытается пролить свет на подробности его личной жизни. По всей видимости, дабы обезопасить себя в этом плане, еще в марте 2019 года он подписал ряд законов, согласно которым распространителям "фейковых новостей" грозят штрафы и даже тюремное заключение. Поэтому ничего не остается, как ждать новых расследований, набравшихся смелостижурналистов, которые хоть каким-то образом проливают свет на личность Путина не только политика, но донжуана - любителя стюардесс и гимнасток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядят дети президента России и чем они занимаются