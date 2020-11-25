Скачать
Среда, 25.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Россия включилась в переговоры по Донбассу: раскрыты подробности "сенсации" на переговорах ТКГ
Россия включилась в переговоры по Донбассу: раскрыты подробности "сенсации" на переговорах ТКГ
Прикидывались российскими военными: Азербайджан обвинили в возмутительной выходке в Армении (видео)
Прикидывались российскими военными: Азербайджан обвинили в возмутительной выходке в Армении (видео)
У Путина нашли еще одну дочь: как выглядят дети президента России и чем они занимаются
У Путина нашли еще одну дочь: как выглядят дети президента России и чем они занимаются
Гимнастка, модель и бывшая уборщица: что известно о «любимых» женщинах Путина
Гимнастка, модель и бывшая уборщица: что известно о «любимых» женщинах Путина

Гимнастка, модель и бывшая уборщица: что известно о «любимых» женщинах Путина

Гимнастка, модель и бывшая уборщица: что известно о «любимых» женщинах Путина
Обновлено 15:36 Сегодня Телеграф

На днях российское издание "Проект" опубликовало резонансное расследование, в котором журналисты заявили о том, что у президента РФ Владимира Путина есть 17-летняя наследница, которая появилась на свет у него от некой Светланы Кривоногих. Она была любовницей Путина еще в 90-х. Родившись в бедной семье, после знакомства с тогдашним директором ФСБ Владимиром Путиным в самолете, на борт которого Кривоногих попала в качестве стюардессы, она вскоре стала акционером нескольких компаний, среди которых числится, например, банк "Россия". По данным издания, любовную связь с ней призидент России разорвал уже давно. А вот об интересных "последствиях" этой связи стало известно только сейчас.

"Телеграф" решил вспомнить про всех женщин, которые в разные годы окружали президента Российской Федерации Владимира Путина.

Людмила Шкребнева (Путина)

Людмила Шкребнева, экс-супруга Путина

Официально Путин был женат один раз на Людмиле Шкребневой. Новость об их разводе из уст самого гаранта, прозвучавшая в 2013 году  во время интервью телеканалу "Россия-24" на показе балета в Государственном кремлевском дворце, стала громом среди ясного неба. Брак Путина с бывшим почтальоном и стюардессой Людмилой Шкребневой продлился 30 лет. За это время у них родились две дочери. Сообщая о разводе Путин, заявил, что решение о нем было принято совместно. Надо сказать, что Шкребнева в девках долго не ходила и вскоре снова вышла замуж.

Алина Кабаева

Алина Кабаева

Как видим, Путин падок на стюардесс, но есть в его «арсенале» любовных похождений и известная гимнастка. О связи олимпийской чемпионки Алины Кабаевой с Путиным, с которой тот официально отношения так и не признал, но, которая, по данным российских СМИ, за время отношений с российским президентом успела родить ему близнецов в мае 2019 года,  начали говорить еще в 2008 году, когда Кабаева родила дочь в частной швейцарской клинике, которую, якобы, рекомендовал ей итальянский политик Сильвио Берлускони. При этом известно, что официальное знакомство Путина и Кабаевой произошло в 2013 году, когда спортсменка из рук российского лидера получила очередную награду за свои достижения.

Несмотря на то, что Путин категорически отрицал и отрицает связь с Кабаевой, тем не менее, за время их тайной связи, он успел презентовать ей в 2014 году подарок в виде должности  председателя совета директоров холдинга «Национальная медиа-группа».

Вынес "грязное белье" - сел за решетку

Отметим, что Путин информацию о своей личной жизни и финансовом состоянии хранит под семью печатями и жетко наказывает тех, кто пытается вынести "грязное белье" из его спальни и кошелька. Достаточно вспомнить тот факт, что в 2016 году трое редакторов российской медиа-группы "РБК" были уволены из-за публикации материала об активах, которые принадлежат Путину. Такие же жесткие меры Путин принимает и в отношении тех, кто пытается пролить свет на подробности его личной жизни. По всей видимости, дабы обезопасить себя в этом плане, еще в марте 2019 года он подписал ряд законов, согласно которым распространителям "фейковых новостей" грозят штрафы и даже тюремное заключение. Поэтому ничего не остается, как ждать новых расследований, набравшихся смелостижурналистов, которые хоть каким-то образом проливают свет на личность Путина не только политика, но донжуана -  любителя стюардесс и гимнасток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядят дети президента России и чем они занимаются

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Путин, Алина Кабаева, Светлана Кривоногих.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Муж Наташи Королевой стал героем нового скандала с женщинами
02 Дурицкая рассказала, почему убийцы Немцова оставили ее в живых
03 «Бабка, ты рот закрой»: в трамвае в Одессе устроили скандал из-за языка (видео)
04 В ТКГ заявили о «сенсации» на переговорах с Россией: что произошло
05 Россия включилась в переговоры по Донбассу: раскрыты подробности "сенсации" на переговорах ТКГ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кабмин согласовал увольнение Кучера: его кресло займет бывший зам Кернеса
Кабмин согласовал увольнение Кучера: его кресло займет бывший зам Кернеса
Азербайджан взял под контроль целый район в Карабахе: свежие карты и видео
Азербайджан взял под контроль целый район в Карабахе: свежие карты и видео
Сын Кернеса прояснил сроки возвращения мэра в Харьков
Сын Кернеса прояснил сроки возвращения мэра в Харьков
В Украине назначили дополнительные 20 поездов на новогодние праздники: расписание
В Украине назначили дополнительные 20 поездов на новогодние праздники: расписание
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь