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В России рассказали, как дети Путина и его друзей берут власть в свои руки

В России рассказали, как дети Путина и его друзей берут власть в свои руки
Обновлено 10:15 Сегодня Телеграф

На этой неделе было объявлено имя нового главы "РусГирдро". Им стал Виктор Хмарин сын однокурсника президента Владимира Путина, почетного консула Сейшельских островов в Санкт-Петербурге Виктора Хмарина.

Это не единственный случай "транзита власти" в РФ. Ближайшее окружение Путина активно передает свою власть своим детям. Об этом сообщает Znak.com.

Виктор Хмарин

"РусГидро" - это российская энергетическая компания, которая контролируется правительством РФ и которой принадлежит большинство гидроэлектростанций страны.

Хмарину-младшему 42 года, он окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. До 2014 года он был заместителем директора по развитию бизнеса компании "Вита-Х", принадлежащей его отцу. В 2014–2015 годах работал советником первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева. А в марте 2015 года пришел в "РусГидро" на должность заместителя гендиректора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности, в 2019 году вошел в правление и стал первым заместителем гендиректора.

Екатерина Мизулина

36-летняя Екатерина Мизулина, дочь сенатора Совета Федерации Елены Мизулиной, прославившейся скандальными законопроектами, например о домашнем насилии и о запрете однополых браков, является членом Общественной палаты РФ, исполнительным директором Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и директором Лиги безопасного интернета.

Она заявляла, что занимается борьбой с распространением фейков о коронавирусе в интернете, и предлагала замедлить скорость и штрафовать зарубежные соцсети и сервисы, если они не выполняют российское законодательство: например, не регистрируются в системе ФНС, не отчитываются перед ней о своих оборотах и не платят налоги или не удаляют контент по требованию, а также если не удаляют "деструктивный контент". Младшая Мизулина считает таким контентом пропаганду суицида, криминальных субкультур, порнографию.

Алексей Рогозин

Очень насыщенная карьера у 37-летнего Алексея Рогозина, сына главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Еще в 20-летнем возрасте он уже занимался интернет-проектами "Родины", одним из основателей которой был его отец. Позже Алексей Рогозин входил в политсовет и даже избирался депутатом Заксобрания Тверской области. Позже — уже при поддержке Общероссийского народного фронта — 28-летний младший Рогозин стал депутатом Московской облдумы.

После этого успел попробовать себя в качестве гендиректора федерального казенного предприятия — Алексинского химкомбината. Также он работал замруководителя департамента имущественных отношений Минобороны и курировал подведомственные ФГУП и акционерные общества. В 2017–2019 годах был вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации и гендиректором авиационного комплекса имени Ильюшина. Большую часть этого времени (до мая 2018 года) Дмитрий Рогозин был вице-премьером РФ и курировал в том числе военно-промышленный комплекс.

В 2019 году стало известно еще об одном амбициозном проекте Алексея Рогозина. Он возглавил проект строительства транспортно-пересадочного узла и торгово-офисного комплекса "Нагатинская". Он реализуется за счет денег частного инвестора — группы компаний "Киевская площадь".

Отец Алексея, Дмитрий Рогозин, в свою очередь, — сын первого заместителя начальника службы вооружений Минобороны СССР и праправнук полицмейстера Москвы.

Андрей и Дмитрий Патрушевы

43-летний Дмитрий и 39-летний Андрей Патрушевы — сыновья секретаря Совета безопасности РФ, бывшего главы ФСБ Николая Патрушева.

Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства РФ, назначенный на этот пост в 2018 еще при премьерстве Дмитрия Медведева и сохранивший за собой должность после прихода на этот пост в начале 2020 года Михаила Мишустина. До этого старший сын Патрушева был председателем правления Россельхозбанка и членом совета директоров "Газпрома".

Андрей Патрушев также имел отношение к структурам "Газпрома". Он был, в частности, заместителем гендиректора по развитию шельфовых проектов компании "Газпром нефть". Но год назад он ушел с этого поста, чтобы возглавить новое АНО "Центр „Арктические инициативы“". Эта организация занялась, в частности, сохранением белых медведей. В рамках проекта "Хозяин Арктики" АНО вместе с Росприроднадзором и фондом "Чистые моря" планируют оценить численность и распространение животных, а также определить уровень загрязнения мест обитания.

Сергей Иванов

40-летний Сергей Иванов — президент алмазодобывающей компании "Алроса" и сын экс-главы администрации президента РФ, спецпредставителя Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Работал в "Газпроме", в 29 лет уже был заместителем председателя правления Газпромбанка. Позже возглавлял правление страховой компании "Согаз", был председателем наблюдательного совета Россельхозбанка. Также младший Иванов входил в советы директоров "Роснефтегаза", "Газфонда" и нескольких структур Сбербанка, в том числе страховой компании и Пенсионного фонда.

Петр и Павел Фрадковы

42-летний председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков — сын бывшего премьера Михаила Фрадкова. Ранее работал на разных должностях во Внешэкономбанке, в 2007 году вошел в состав совета директоров "дочки" "Аэрофлота", которая занималась строительством одного из терминалов аэропорта Шереметьево.

39-летний Павел Фрадков — младший сын Михаила Фрадкова — с 2015 года занимает пост заместителя управляющего делами президента РФ. До этого также работал на госслужбе: в МИДе и замруководителя Федерального агентства по управлению госимуществом.

Екатерина Тихонова

Предполагаемая дочь президента РФ Владимира Путина 34-летняя Екатерина Тихонова - одна из самых влиятельных личностей среди детей элиты.

Тихонова, как сообщали СМИ, связана с масштабным проектом научно-технологической долины МГУ, который предполагает создание кластера на территории 100 гектаров. Стоимость проекта оценивалась в 110 млрд рублей.

Мария Воронцова

Еще одна дочь Путина Мария Воронцова, в свою очередь, участвует в проекте строительства многопрофильного медицинского комплекса в Ленинградской области, инвестиции в который оцениваются в 40 млрд рублей. Проект реализуют группа клиник "Согаз медицина" и АО "Новая медицинская компания" (НОМЕКО), одним из акционеров которого является Воронцова.

Кроме того, "Русская служба Би-би-си" публиковала текст, в котором говорила о связи Воронцовой с генетическим проектом "Роснефти". После этого "Роснефть" заявила, что намерена подать в суд на "Русскую службу Би-би-си", но этого не произошло — упоминание Воронцовой и еще некоторых деталей проекта было удалено из текста.

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Все по теме:

Кремль, Россия, Владимир Путин, Екатерина Тихонова, Мария Воронцова.

Автор:

Телеграф
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