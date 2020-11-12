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Уйдет ли Путин в ближайшее время? Прогноз генерала

Уйдет ли Путин в ближайшее время? Прогноз генерала
06:08 Сегодня Телеграф

Внешний вид президента РФ Владимира Путина в последнее время вызывает массу вопросов. Он появился на публике, хотя его тело выглядело максимально странно, а руки вовсе жили своей отдельной жизнью. На этом фоне в западных СМИ заговорили, что Путин может досрочно покинуть свой пост в связи с болезнью Паркинсона.

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Может ли это произойти? С таким вопросом "Телеграф" обратился к экс-председателю Службы внешней разведки Украины, генералу армии Украины Николаю Маломужу.

Николай Маломуж

«Согласно моей информации – от иностранных коллег, в том числе из РФ, в ближайшем будущем уход Путина не планируется, а состояние его здоровья вовсе не так критично, как кому-то хотелось бы… Многое выдается за желаемое. Думаю, еще год-полтора каких-то резких движений в российской политверхушке не будет», – отмечает генерал.

Он также подчеркивает, что даже если на каком-то этапе Путин сойдет с дистанции, есть мощный блок продолжателей его политики. И силовики, и гражданские группы влияния.

«Силовой блок в РФ давно интегрирован в экономику и политику, – отмечает Николай Маломуж. – Или глава Минобороны Шойгу, или известные генералы ФСБ, имеющие отношение к Роснефти и не только, будут формировать политику единого формата, отстаивая интересы РФ на мировом уровне. И не факт, что их политика будет менее жесткой, чем у Путина».

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Генерал считает, что во избежание хаоса российские власти уже приготовили какой-то из вариантов операции «Преемник».

«Будет и.о. президента. Под это дело, возможно, срочно сменят премьера (именно он, согласно российскому законодательству, замещает президента, когда тот по какой-то причине не может исполнять обязанности – ред.). Скорее всего, будет определенный переходный период. Новый стиль правления может быть и более мягкий (в зависимости от ситуации в мире и в РФ), или более жесткий (особенно если власть безраздельно возьмут военные и силовики). В экономическом смысле, думаю, будет продолжаться сотрудничество с Китаем, Бразилией, Индией. На эти крупнейшие экономики нацелена не только РФ, но и многие другие государства. Надеется же на какие-то кардинальные изменения в России в связи с уходом Путина вряд ли стоит», – говорит Николай Маломуж. 

Для того, чтобы такие перемены (к лучшему) случились, должно быть развитое демократическое движение, сильное гражданское общество. Этого, отмечает генерал, в России пока нет.

«В то же время, нынешняя политическая элита РФ уже не молодая. И точно будет сдавать позиции. Но будет это не быстро, – отмечает Николай Маломуж. – Так что надежда на то, что к тому времени созреют достойные оппоненты нынешней кремлевской верхушке – есть».

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Все по теме:

Болезни, Владимир Путин, Болезнь Паркинсона, Николай Маломуж, Генералы.

Автор:

Телеграф
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