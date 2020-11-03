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В России рассказали о планах Путина передать власть дочери

В России рассказали о планах Путина передать власть дочери
07:47 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Президент РФ Владимир Путин, заявивший что уже почти двадцать лет раздумывает над кандидатурой своего преемника, может выбрать им свою дочь Екатерину Тихонову.

Об этом рассказал российский политический аналитик Валерий Соловей.

"Определение фигуры преемника (Путина - ред.) переходит сейчас в практическую плоскость. В списке возможных преемников, по довольно надёжной информации, 10-12 фамилий. Не все из них известны", - рассказал он.

Политолог отмечает, что одной из неизвестных ранее кандидатур в "списке преемников Путина" - дочь президента Екатерина Тихонова.

"Семья президента считает "престолонаследие" идеальным вариантом транзита. Виват, Екатерина Третья?", - говорит эксперт.

Не находит себе места: назван главный страх Путина

По его словам, в России уже началась подготовка к транзиту власти, о котором в последнее время так много разговоров, вошла в заключительную стадию.

"Это уже свершившийся факт: Владимир Путин внес в Госдуму проект закона, который позволит ему уйти с поста президента и обрести статус пожизненного сенатора", - говорит он.

Стоит отметить, что Путин публично не называет имена своих детей и внуков, тем более не предоставляет информации об их личной жизни. По данным СМИ, дочерей российского президента зовут Мария (1985 года рождения) и Екатерина (1986 года рождения). Мария выпускница медицинского факультета МГУ, а младшая дочь Путина Екатерина возглавляет фонд "Национальное интеллектуальное развитие" и компанию "Иннопрактика".

В интервью «Телеграфу» российский оппозиционер Леонид Гозман выразил мнение, что Путин потерял авторитет среди своего окружения и уже активно рассматривается вариант замены хозяина Кремля.

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Кремль, Россия, Владимир Путин, Валерий Соловей, Екатерина Тихонова.

Автор:

Телеграф
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