Трусость Путина приблизила дворцовый переворот в России, - Леонид Гозман

Кремль ведет агрессивную политику не только за границами РФ, но и внутри страны. За два последних десятилетия были убиты десятки видных представителей оппозиции, еще больше стали жертвами покушений или нападений. "Фишкой" российских спецслужб являются отравления - случаи с полковником ФСБ Александром Литвиненко и бывшим разведчиком Сергеем Скрипалем - яркие тому подтверждения.

В конце августа был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный, имя которого до последнего времени находилось под запретом упоминания не только официальными лицами РФ, но и ведущими на ТВ. О причинах этого покушения и изменении отношения к Владимиру Путину в верхушке РФ "Телеграфу" рассказал российский оппозиционер Леонид Гозман.

- Отравление Навального является операцией ФСБ? В поддержку этой версии может служить введение санкций ЕС против директора ФСБ Бортникова. Почему, к примеру, не вводят санкции против Евгения Пригожина? У него, как известно, давний конфликт с Навальным...

- Имена исполнителей или организации, которая непосредственно отравила Алексея Навального, нам не известны. Мне очевидно, что приказ отравить Навального поступил от высшего политического руководства России. Приказ мог дать лично Владимир Путин. Если же это сделал кто-то другой, то Путин точно знает, кто это сделал, и покрывает преступника. Аналогично было с убийством Бориса Немцова возле стен Кремля. И Немцов, и Навальный - федеральная номенклатура, ими занимается только высшее руководство страны. Никто из региональных князей не посмел бы что-то сделать без разрешения из центра.

Если бы Путин был не в курсе операции по отравлению Навального и не одобрял бы этого, то ему понадобилось бы 15 минут, чтобы узнать заказчика и исполнителя. Причем не обязательно, что этих людей отдали бы под суд, это у нас как-то не принято. Если бы Путин хотел наказать кого-то за отравление Навального, то это скорее был бы несчастный случай, инфаркт, инсульт или еще что-то в этом роде. Такое у нас часто практикуется.

- Последствие отравления должно еще более мобилизировать симпатиков Навального. Может ли это перерасти в некий глобальный протест?

- "Арабская весна" в свое время началась из-за того, что в Тунисе местные полицейские обидели торговца и тот совершил акт самосожжения. После этого на улицу вышло огромное количество протестующих и тунисское правительство пало. Впрочем, "арабская весна" началась не потому, что этот торговец совершил акт самосожжения. Его акция стала триггером, пусковым крючком, который запустил процесс революции. Этот как сход лавины - в горах достаточно небольшого крика или салюта и лавина сойдет, но это происходит по причине того, что лавина готова сойти. То есть накоплена огромная энергия.

К примеру, в России акт самосожжения журналистки Ирины Славиной не привел вообще ни к чему (журналистка из Нижнего Новгорода Ирина Славина убила себя 2 октября, обвинив в своей гибели Российскую Федерацию. За день до самосожжения к Славиной с угрозами пришли силовики и провели обыска в рамках выдуманного дела - Авт.). То есть самосожжение тунисского торговца стало триггером протеста, а самосожжение Ирины Славиной - нет. Аналогичная ситуация: арест губернатора Кировской области Никиты Белых не стал поводом для массовых протестов, а арест Сергея Фургала поднял на ноги весь Хабаровск. Причин тому может быть множество.

- Как оцените протестный потенциал в России на данный момент?

- Российская власть сейчас сильно потеряла авторитет. Очень многие разочаровались, и власть сейчас никто не будет защищать. Если вспомнить путч ГКЧП 1991 года, тогда 100 тысяч москвичей встали вокруг Белого дома и взять его можно было только убив несколько десятков человек. Благо группа "Альфа" на это не пошла и в стране сохранилась демократия. На сегодняшний день никто эту власть защищать не будет.

- Есть ли те, кто может пойти штурмовать?

- Да, такие люди есть, но не во всех регионах. Что их может побудить перейти к более жестким методам - пока неизвестно. В случае, если что-то подобное начнется, роль Навального будет просто огромной. Важный момент - у Навального есть так называемые штабы, и эти ячейки есть практически во всех регионах. Плюс ко всему, сильно поднялся его международный авторитет. До безобразия под названием "отравление Навального" я думал, что он не будет президентом. Теперь я допускаю, что Алексей Навальный может стать президентом России. Впрочем, сейчас невозможно сказать, когда это может произойти.

- Во время встречи с Макроном Путин открыто врал ему в лицо, сказав, что Навальный отравился сам. Как эта ложь отразится на отношениях между Москвой и Парижем?

- После встречи Путиным Макрон выступил с трибуны Генассамблеи ООН с фантастически резким заявлением. Обычно такие выражения главы государств по отношению к другим государствам не допускают. Разговор Путина с Макроном привел к резкому ухудшению отношения президента Франции к России. Президент РФ не уважает Макрона, Путин считает его слабым. Именно потому отношения между Парижем и Москвой достаточно сложные.

- А что можно сказать о Меркель? Говорят, она одна из немногих лидеров в ЕС, кто может говорить с Путиным на равных. Меркель даже встречалась с Навальным в клинике "Шарите". Как эта история может отразиться на отношения России и Германии, Путина и Меркель лично?

- Меркель как ответственный руководитель старается поддерживать отношения с Кремлем, понимая, что Россию нельзя так просто изолировать. Эта же Меркель уже говорила, что Путин живет в каком-то своем иллюзорном мире и она не испытывает иллюзий по отношению к нему. Макрон молод и он не привык, что ему в лицо врут, а Меркель давно воспринимает это как обыденность. В этом и причина, что Меркель отреагировала не столь эмоционально, как это сделал Макрон.

Вся политика России последних лет, особенно после аннексии Крыма, привела к тому, что мы перестали быть для Запада трудным партнером, а стали просто врагом. РФ рассматривается западным миром как враг и совершенно очевидно, что Запад готовится к военному противостоянию с нами. Позиция Дональда Трампа наносит удар по западному единству в отношении России, но после выборов, если победит Джо Байден, Запад может снова усилится. Байден пойдет на восстановления отношения с союзниками по НАТО.

- Есть ли в окружении Путина люди, которые могут остановить приближение масштабной войны?

- Путин - очень талантливый человек, придя к власти, он действительно стал лидером системы, которая управляет РФ. Этаким паханом, который все решает и разруливает. Такое положение дел всех устраивало. Однако с приходом коронавируса ситуация изменилась. Владимир Владимирович трусливо спрятался в бункере и вел себя уже не как пахан. Лидер должен всегда идти впереди и брать ответственность. Российский президент ответственность на себя постарался не брать. И история с бункером выглядела конечно ужасно.

Все адекватные мировые лидеры принимали меры предосторожности, но не выключались из жизни. Они изолировались только когда подхватывали эту заразу. А Путин изолировался в бункере, передал всю ответственность губернаторам, что безусловно стало интересным решением, поскольку наши губернаторы поставлены на свои посты вовсе не для того, чтобы за что-то отвечать.

Мне кажется, что Путин потерял авторитет среди верхней тысячи (так называют окружение президента РФ, которое занимает ключевые посты и фактически руководит государством. - Авт.). В связи с этим вероятность дворцового переворота резко увеличилась. Очевидно, что Путин потерял авторитет среди своего окружения. С их точки зрения он повел себя недостойно, потому может рассматриваться вариант его замены на кого-либо другого.

- Кто может заменить Путина на переходной период?

- Согласно Конституции вторым человеком в стране является премьер-министр. Однако сказать, что этим человеком будет Мишустин пока нельзя, поскольку непонятно, когда этот переворот может произойти, если вообще произойдет.

Автор: Ярослав Жаренов