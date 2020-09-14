Скачать
Понедельник, 14.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Будет хуже: ВОЗ прогнозирует всплеск смертности в Европе на конец осени
Будет хуже: ВОЗ прогнозирует всплеск смертности в Европе на конец осени
Три европейские лаборатории подтвердили отравление Навального "Новичком"
Три европейские лаборатории подтвердили отравление Навального "Новичком"
Бех-Романчук победила чемпионку мира на турнире в Берлине (Видео)
Бех-Романчук победила чемпионку мира на турнире в Берлине (Видео)
14 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
14 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Три европейские лаборатории подтвердили отравление Навального "Новичком"

Три европейские лаборатории подтвердили отравление Навального "Новичком"
12:18 Сегодня Телеграф
Наличие в пробах Навального вещества из группы Новичок подтвердили три независимые лаборатории, заявляют в Германии.

Химические лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление Алексея Навального - российского оппозиционера - веществом класса "Новичок". Таким образом, применение нервно-паралитического вещества подтвердили три независимые лаборатории.

Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает AP.

По его словам, специализированные лаборатории во Франции и Швеции подтвердили наличие следов "Новичка" в пробах Навального. До этого отравление этим веществом подтвердила немецкая военная лаборатория.

Зайберт добавил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) также получила образцы и предпринимает шаги для их тестирования в своих лабораториях.

СМИ: Навальный должен был умереть в самолете и выжил лишь благодаря случайности

Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

Министерство иностранных дел Великобритании вызывает посла РФ из-за отравления оппозиционного деятеля Алексея Навального.

7 сентября стало известно, что состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Россия, Алексей Навальный, ОЗХО.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ким Чен Ын заметно похудел
02 Кто такая Маша Фокина и как она связана с Андреем Ермаком
03 Вместе с мамой: дочь Кейт Мосс появилась на вечеринке в прозрачном платье
04 "Надеемся, они умрут": группа протестующих заблокировала доступы к больнице Лос-Анджелеса, куда доставили двух раненных полицейских
05 Добыча нефти может быть более экологичной: ученые создали новую наножидкость
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стало известно, кто станет новым премьер-министром Японии
Стало известно, кто станет новым премьер-министром Японии
Прогноз погоды: неделя жары, а потом - резкое похолодание
Прогноз погоды: неделя жары, а потом - резкое похолодание
Боевики трижды нарушили &quot;тишину&quot; на Донбассе
Боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе
Ольга Фреймут нагрубила судье шоу &quot;Танці з зірками&quot;
Ольга Фреймут нагрубила судье шоу "Танці з зірками"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь