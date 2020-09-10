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СМИ: Навальный должен был умереть в самолете и выжил лишь благодаря случайности

СМИ: Навальный должен был умереть в самолете и выжил лишь благодаря случайности
Обновлено 00:22 Сегодня Телеграф УНИАН
Известного российского оппозиционного деятеля Алексея Навального отравили новой разновидностью отравляющего вещества "Новичок", которая доступна только спецслужбам.

Об этом сообщает немецкий журнал Die Zeit со ссылкой на неназванные источники.

По информации издания, эта версия "Новичка" более смертоносная и действует медленнее, чем версии, о которых было известно ранее.

По замыслу отравителей, Навальный должен был умереть в самолете, однако остался жив "благодаря цепочке счастливых случайностей" - действиям пилота, который сразу же посадил самолет, и врачей, оперативно вколовшим ему атропин.

Как полагает Die Zeit, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.

"Это оставляет только один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ убрать с дороги нежелательного политика", - полагает Die Zeit.

Остатки вещества, по данным источников издания, немецкие врачи нашли на горлышке бутылки с водой, из которой пил Навальный, и на его руках. Как пишет Die Zeit, немецкие власти полагают, что один из следивших за политиком агентов мог нанести яд на поверхность чашки, из которой политик пил чай, или же ядом побрызгали уже в готовый чай.

Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

Министерство иностранных дел Великобритании вызывает посла РФ из-за отравления оппозиционного деятеля Алексея Навального.

7 сентября стало известно, что состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

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Все по теме:

Россия, Новичок, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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