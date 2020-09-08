Отравление Навального: Британия вызвала посла РФ

Министерство иностранных дел Великобритании вызывает посла РФ из-за отравления оппозиционного деятеля Алексея Навального.

Об этом в понедельник, 7 сентября, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в соцсети Twitter.

Так, британское внешнеполитическое ведомство официально выразило "глубокую обеспокоенность в связи с отравлением" Навального.

Рааб назвал "абсолютно недопустимым" применение запрещенного химического оружия.

"Россия должна провести полное и прозрачное расследование", — написал он.

В другом своем твите Рааб положительно оценил новость о выходе Навального из искусственной комы и выразил надежду, что состояние здоровья российского оппозиционера будет улучшаться.

Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы.

В группу "Новичок" входит более сотни различных по структуре ядовитых веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7".

"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.