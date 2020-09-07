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Отравление Навального: Трамп поддержал идею отказа от "Северного потока 2"

Отравление Навального: Трамп поддержал идею отказа от "Северного потока 2"
22:30 Сегодня Телеграф
Глава Белого дома США считает, что решение ввести санкции против строительства газопровода "Северный поток 2" является целесообразным.

Президент США Дональд Трамп предлагает внедрить идею отказа от проекта "Nord Stream 2" на фоне случившейся ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. 

Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, правильна ли идея бойкота этого проекта в ответ на случившееся с Навальным.

"Конечно, да", - незамедлительно сказал Трамп.

Кроме того он напомнил, что и задолго до истории с покушением на Навального был не в восторге от этого проекта.

Покушение на Навального: Макрон и Джонсон ждут срочных объяснений РФ

Напомним, сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в отношении проекта газопровода "Nord Stream 2" могут быть введены санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что Россия должна внести вклад в расследование дела Алексея Навального, от этого будут зависеть действия Германии в контексте "Северного потока-2".

Что произошло с Навальным?

20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, в котором был Алексей Навальный. Оппозиционеру резко стало плохо. Его доставили машиной "скорой помощи" в больницу.

После этого пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предположила, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.

Врач Навального после обследования Ярослав Ашихмин заявил, что его нужно эвакуировать в Европу.

Правительство Германии считает вероятным, что российского оппозиционера Алексея Навального все-таки отравили.

Власти Германии потребовали от России немедленно провести всестороннее и прозрачное расследование из-за факта отравления российского оппозиционного деятеля.

При этом Кремль не видит причин для уголовного расследования в связи с возможным отравлением оппозиционного российского политика Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Все по теме:

США, Россия, РФ, Дональд Трамп, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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