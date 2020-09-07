Отравление Навального: Трамп поддержал идею отказа от "Северного потока 2"

Президент США Дональд Трамп предлагает внедрить идею отказа от проекта "Nord Stream 2" на фоне случившейся ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, правильна ли идея бойкота этого проекта в ответ на случившееся с Навальным.
"Конечно, да", - незамедлительно сказал Трамп.
Кроме того он напомнил, что и задолго до истории с покушением на Навального был не в восторге от этого проекта.
Напомним, сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в отношении проекта газопровода "Nord Stream 2" могут быть введены санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что Россия должна внести вклад в расследование дела Алексея Навального, от этого будут зависеть действия Германии в контексте "Северного потока-2".
Что произошло с Навальным?
20 августа в Омске совершил экстренную посадку самолет, в котором был Алексей Навальный. Оппозиционеру резко стало плохо. Его доставили машиной "скорой помощи" в больницу.
После этого пресс-секретарь Навального сообщила, что он попал в реанимацию с отравлением, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ярмыш предположила, что политика отравили чем-то, подмешанным в чай.
Врач Навального после обследования Ярослав Ашихмин заявил, что его нужно эвакуировать в Европу.
Правительство Германии считает вероятным, что российского оппозиционера Алексея Навального все-таки отравили.
Власти Германии потребовали от России немедленно провести всестороннее и прозрачное расследование из-за факта отравления российского оппозиционного деятеля.
При этом Кремль не видит причин для уголовного расследования в связи с возможным отравлением оппозиционного российского политика Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.