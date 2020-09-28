Der Spiegel узнал о секретной встрече Меркель с Навальным в "Шарите"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель тайно посетила российского оппозиционера Алексея Навального, который лечится в берлинской клинике "Шарите" после отравления.

Встреча прошла в полной секретности, отмечает издание Spiegel.

Издание отмечает, что это - факт того, насколько канцлер предана Навальному и не готова оставить дело, не доведя его до конца.

"Тот факт, что сама канцлер посетила оппозиционного политика, должно быть для российского правительства знаком того, что Берлин не уступит в этом деле и выяснит правду", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок". Выводы об отравлении Новичком подтвердили три независимые лаборатории в Германии, Франции и Швеции. Россия не признает, что Навальный подвергся воздействию боевого отравляющего вещества.

Российский президент Владимир Путин в разговоре с Макроном 14 сентября заявил, что Навальный сам мог принять яд "Новичок", из-за которого он впал в кому.