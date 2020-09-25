Разработчик "Новичка" выдал новую версию отравления Навального

Разработчик веществ из группы "Новичок" химик Владимир Углев заявил, что организовать "отравление" Алексея Навального могли только в его ближайшем окружении.

По его словам, если Навальный был действительно отравлен, то только при помощи приближенных к нему лиц. Об этом сообщают росСМИ.

Химик полагает, что вещество нанес "кто-то на что-то" и непосредственно дал в руку Навальному. При этом оппозиционер "от какого-то чужого мужика предмет бы не взял", уверен Углев.

"Если бы нанесли на бутылку, то где гарантия, что бутылочку эту не возьмет другой, который тоже был бы в этой комнате", — предположил химик.

Сам навальный уже отреагировал на такие выводы ученого и напомнил, что "отравления не было".

"Немножко запутался. Отравления не было. Это приступ диабета. В России никогда не разрабатывали "Новичок" (сегодня МИД). Отравление было, но это сделали немцы. Отправление было, но я отправил сам себя. Мне кажется, в Кремле департамент целый открыли для придумывания новых версий", - написал оппозиционер на своей странице в Twitter.

Немножко запутался. Отравления не было. Это приступ диабета. В России никогда не разрабатывали «Новичок»(сегодня МИД). Отравление было, но это сделали немцы. Отправление было, но я отправил сам себя. Мне кажется, в Кремле департамент целый открыли для придумывания новых версий https://t.co/SgNz9EPqvD — Alexey Navalny (@navalny) September 24, 2020

Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок". Выводы об отравлении Новичком подтвердили три независимые лаборатории в Германии, Франции и Швеции. Россия не признает, что Навальный подвергся воздействию боевого отравляющего вещества.

Российский президент Владимир Путин в разговоре с Макроном 14 сентября заявил, что Навальный сам мог принять яд "Новичок", из-за которого он впал в кому.