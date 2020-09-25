Скачать
Пятница, 25.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус за сутки убил 70 украинцев
Коронавирус за сутки убил 70 украинцев
"Слуги народа" берут помощниками родственников: как они это объясняют (видео)
"Слуги народа" берут помощниками родственников: как они это объясняют (видео)
Бавария в экстра-тайме завоевала Суперкубок УЕФА (Видео)
Бавария в экстра-тайме завоевала Суперкубок УЕФА (Видео)
Праздник 25 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 25 сентября: главные приметы и что категорически запрещено делать

Разработчик "Новичка" выдал новую версию отравления Навального

Разработчик "Новичка" выдал новую версию отравления Навального
08:23 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Разработчик веществ из группы "Новичок" химик Владимир Углев заявил, что организовать "отравление" Алексея Навального могли только в его ближайшем окружении.

По его словам, если Навальный был действительно отравлен, то только при помощи приближенных к нему лиц. Об этом сообщают росСМИ.

Химик полагает, что вещество нанес "кто-то на что-то" и непосредственно дал в руку Навальному. При этом оппозиционер "от какого-то чужого мужика предмет бы не взял", уверен Углев.

"Если бы нанесли на бутылку, то где гарантия, что бутылочку эту не возьмет другой, который тоже был бы в этой комнате", — предположил химик.

Сам навальный уже отреагировал на такие выводы ученого и напомнил, что "отравления не было".

"Немножко запутался. Отравления не было. Это приступ диабета. В России никогда не разрабатывали "Новичок" (сегодня МИД). Отравление было, но это сделали немцы. Отправление было, но я отправил сам себя. Мне кажется, в Кремле департамент целый открыли для придумывания новых версий", - написал оппозиционер на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок". Выводы об отравлении Новичком подтвердили три независимые лаборатории в Германии, Франции и Швеции. Россия не признает, что Навальный подвергся воздействию боевого отравляющего вещества. 

Российский президент Владимир Путин в разговоре с Макроном 14 сентября заявил, что Навальный сам мог принять яд "Новичок", из-за которого он впал в кому. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Новичок, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жвания назвал Турчинова главным виновником сдачи Крыма
02 Тело нашли на дне бассейна: умерла дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя"
03 Вольфсбург 2:0 Десна: видео голов
04 Бавария - Севилья: события матча и видео голов
05 Риека 2:0 Колос: видео голов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Киев стал «желтым»: в Украине обновили карантинные зоны
Киев стал «желтым»: в Украине обновили карантинные зоны
США вновь расширили санкции против Ирана
США вновь расширили санкции против Ирана
У Навального рассказали, когда политик покинет Германию
У Навального рассказали, когда политик покинет Германию
Страстная свадебная фотосессия: фанаты раскритиковали Анну Седокову за новые снимки
Страстная свадебная фотосессия: фанаты раскритиковали Анну Седокову за новые снимки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь