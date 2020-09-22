Путин назвал Навального "баламутом" и сказал Макрону, что тот сам мог отравиться "новичком"

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Во время разговора Владимир Путин назвал Алексея Навального симулянтом и нарушителем законов.

Об этом пишет французская газета Le Monde со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, в разговоре Путин отзывался о Навальном презрительно и назвал его "простым баламутом в интернете". Также российский президент рассказал Макрону, что Навальный якобы использовал свой Фонд борьбы с коррупцией для "шантажа депутатов и чиновников" и совершал противоправные действия.

Кроме того, пишет Le Monde, Путин допустил, что Навальный сам мог принять яд — по его словам, нервно-паралитическое вещество не так сложно изготовить, как считается.

На вопрос о том, почему по факту отравления так и не возбуждено уголовное дело, Путин пожаловался, что французские и немецкие специалисты не предоставляют своих данных российским коллегам.

По данным газеты, Макрон тут же отверг версию о попытке Навального отравиться самому.

Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок". Выводы об отравлении Новичком подтвердили три независимые лаборатории в Германии, Франции и Швеции. Россия не признает, что Навальный подвергся воздействию боевого отравляющего вещества.

15 сентября российский оппозиционер опубликовал первый с момента госпитализации пост в Instagram, рассказав о самочувствии.