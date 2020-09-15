Навальный опубликовал первое фото из клиники Шарите и рассказал о своем состоянии

Российский оппозиционер опубликовал первый с момента госпитализации пост в Instagram, рассказав о самочувствии.

Российский политик Алексей Навальный, которого отравили, опубликовал в Instagram первый пост после того, как пришел в себя, прикрепив к нему фото с немецкой клиники Charitе.

"Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", - подписал он фото.

Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы.

Накануне в клинике сообщили, что Навального отключили от аппарата исскуственной вентиляции легких. Также, в СМИ появилась информация, что Навальный не планирует эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело