Навальный планирует вернуться в Россию

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный, который в настоящее время находится в берлинской клинике "Шарите", планирует вернуться в Россию, после своего выздоровления.

Об этом оппозиционер сказал немецкому прокурору, сообщает "Дождь" со ссылкой на The New York Times.

"Он не планирует эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свое дело", - сказал источник The New York Times в службе безопасности Германии.

По его словам, Навальный "полностью осознает свое состояние, что произошло и где он находится". В разговоре с немецким прокурором он выступил против сотрудничества с российскими властями, которые предложили Германии провести совместное расследование произошедшего.

Как сообщалось, 2 сентября правительство Германии официально заявило, что Алексея Навального отравили веществом из группы "Новичок".

Министерство иностранных дел Великобритании вызывает посла РФ из-за отравления оппозиционного деятеля Алексея Навального.

7 сентября стало известно, что состояние Навального улучшилось, его вывели из искусственной комы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.