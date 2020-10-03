"Я добьюсь справедливости": дочь погибшей журналистки Ирины Славиной сделала заявление

Маргарита Некрасова, дочь покончившей с собой журналистки Ирины Славиной, нарушила молчание.

В пятницу, 2 октября, главный редактор нижегородского издания Koza Press Ирина Славина совершила самоубийство, обвинив в ее смерти Российскую Федерацию.

Дочь журналистки, Маргарита Некрасова сделала первое заявление после случившегося.

"Я добьюсь справедливости, мама", - написала девущка в своем Facebook.

"Всем большое спасибо за слова поддержки и предложения о помощи. Если вы хотели помочь, то сейчас мы собираем средства на похорон", - добавила она.

В комментариях под постом пользователи соцсети стали поддерживать Маргариту: "Ваша мама замечательная. Обнимаю Вас", "Крепитесь,Маргарита", "Девочка, держись! Твоя мама была герой, а теперь она святая!", "Склоняю голову...".

Как известно, самосожжение Ирины Славиной связывают с прошедшими накануне, 1 октября, у нее обысками в рамках выдуманного уголовного дела.