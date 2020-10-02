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Журналистка Ирина Славина обвинила Россию в своей смерти: что о ней известно

Журналистка Ирина Славина обвинила Россию в своей смерти: что о ней известно
Обновлено 19:48 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Журналистка Ирина Славина в пятницу подожгла себя у здания УВД по Нижегородской области в Нижнем Новгороде.

Главный редактор нижегородского издания Koza Press Ирина Славина совершила самоубийство, обвинив в ее смерти Российскую Федерацию.

Отмечается, что 1 октября у Славиной был обыск в рамках выдуманного уголовного дела. В комментарии "Эху Москвы" Славина сообщила, что у нее изъяли компьютеры, телефоны и носители информации.

Позже она также рассказала, что в обысках, начавшихся с шести утра, принимали участие более десяти человек, в том числе двое понятых, которых силовики привезли сами.

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Сотрудники запретили ей позвонить адвокату, а ее мужу не разрешали позвонить дочери. Славина уточнила, что так и не получила от них протокола изъятых вещей.

При этом в Нижегородском следственном комитете отмечают, что сообщения о том, что смерть Ирины Славиной связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований.

По данным, ведомства, она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия.

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Кто такая Ирина Славина?

Ирина Славина - российский журналист и общественный деятель, главный редактор издания "Koza.Press". Родилась 8 января 1973 года. На момент смерти женщине было 47 лет.

За последние два года Славину штрафовали за новость, пост в фейсбуке и акцию памяти Немцова. В августе 2019 года в Шахунье установили мемориальную доску памяти Сталина — к 140-летию со дня его рождения. Ирина Славина, в своем посте в фейсбуке предложила переименовать Шахунью, изменив несколько последних букв в названии населенного пункта, так что в результате получилось матерное слово.

В октябре 2019 года центр "Э" МВД России возбудил административное дело о неуважении к власти и обществу (ч. 3 статьи 20.1 КоАП) в отношении главреда сетевого издания KozaPress Ирины Славиной (Мурахатевой).

В июне 2020 года на Славину был составлен административный протокол о распространении заведомо ложной информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ) за размещение информации о COVID-19.

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Россия, РФ, Ирина Славина.

Автор:

Телеграф
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